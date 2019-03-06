Боролася за "русський Донбас": з України втекла одіозна чиновниця часів Януковича

У Білорусь з України втекла одіозна украінофобка Ірина Зайцева, яка раніше працювала проректором Луганського інституту культури і мистецтв.

Журналіст Денис Казанський в Телеграм-каналі зазначив, що Зайцева також була депутатом Луганської облради від Партії регіонів, заступником міністра культури за президентства Віктора Януковича.

"Дивний феномен. Знову бачимо прихильника "русского міра", якому не подобається "русскій мір". Просто якась епідемія. Зайцева і десятки інших депутатів, активістів, журналістів, які так довго боролися за "русский Донбас", забрали ноги з цього самого Донбасу як тільки туди по-справжньому прийшов "русскій мір". Ніхто не хоче жити в звільнених від фашистів Донецьку і Луганську! Все звалили - хто в Москву, хто в Білорусь. Як же так?" – повідомив він.

Як повідомляє "Наша Ніва", Зайцева очолила кафедру іноземних мов Вітебського державного університету. У своїй науковій діяльності педагог ознаменувався тим, що будучи завідуючої кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін Луганського університету культури і мистецтв перевела викладання дисциплін "Історія України" та "Історія української культури" з української на російську мову, на чому не зупинилася і запропонувала філологам викладати українську мову по-російськи, залишивши по-українськи тільки приклади.

Зайцева не раз вона називала себе захисницею "русского міра" і російської мови.

"Психологи багатьох країн давно довели, що при навчанні дитини нерідною мовою його інтелектуальний потенціал знижується на 45-50%!" – заявляла вона в 2009 році.

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При цьому Казанський підкреслив, що коли на Донбас прийшов "русскій мір", Зайцева поїхала з "ЛНР".

"Чомусь борці за "русскій мір" завжди будують цей "русскій мір" для інших, а самі біжать від нього подалі. Куди завгодно, аби тільки не в "молоді республіки"- хоч до Києва, хоч в Москву, хоч в Вітебськ", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Денис Казанський розповів, як терористи ''ДНР'' зіткнулися з новою проблемою.

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