Бородай заявив, що мріє пройти з колонами Києвом. Відео

Ексватажок терористів "ДНР" Олександр Бородай заявив, що мріє пройтися з колонами російських окупантів Києвом і зокрема головною вулицею столиці України Хрещатиком.

Своїми роздумами окупант поділився в ефірі одного з пропагандистських каналів, зазначивши, що не хотів би помирати, не втіливши свої плани в життя (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Якщо говорити про політичне майбутнє, то, звичайно, я про дещо мрію. Звичайно, я мрію про те, щоб не просто Донбас став би частиною Російської Федерації. Я хочу увійти разом з колонами наших "добровольців", не має значення чи на чолі, просто з колонами наших "добровольців" увійти в Київ і пройти Хрещатиком. Дорогу здолає той, хто йде", – заявив з посмішкою Бородай.

"Я не можу сказати, що я боюся, але я б не хотів померти, залишивши деякі справи незавершеними. Але мені здається, я сподіваюся, що зумію завершити їх", – додав терорист, зазначивши, що мова йде не тільки про його політичну кар'єру.

На зухвалі висловлювання окупанта відреагував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Він із сарказмом зазначив, що подібним планам окупантів не судилося збутися. Адже жодному терористові не вдасться зробити це живим.

"Ще один мрійник увійти до Києва. Тільки разом зі стічними водами", – написав захисник.

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