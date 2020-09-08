Бородай, який обіцяв увійти в Київ, поскаржився на втрати терористів "ДНР"

Олександр Бородай розповів про втрати терористів. РБК
Колишній ватажок терористів "ДНР" Олександр Бородай, який погрожував "взяти Київ" із "добровольцями", визнав, що лави окупантів постійно несуть істотні втрати.
Більш того, бойовики продовжують гинути навіть без боїв – під час перемир'я вони стикаються з небойовими втратами. Про смерті колишніх товаришів за службою Бородай розповів в ефірі одного з пропагандистських каналів Росії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Є і загиблі, на жаль, з нашого боку. В тому числі за час цього перемир'я загинуло двоє членів "Союзу добровольців Донбасу" на передовій", – зізнався злочинець.
Нагадаємо, раніше Бородай заявив, що для нього мало, щоб Донбас став "частиною" РФ. Адже терорист мріє встигнути до своєї смерті пройтися з колонами головною вулицею української столиці – Хрещатиком.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
тільки з початку дії перемир'я на Донбасі 27 липня і до 12 серпня російські терористи "Л/ДНР" зазнали втрат у кількості дев'яти осіб убитими і 15 пораненими.
Всі вони небойові, адже українські воїни сумлінно дотримуються заходів повного і всеосяжного режиму припинення вогню.
Причиною постійних смертей у лавах окупантів є необережне поводження зі зброєю, ДТП, підрив на невідомих вибухових пристроях на своїх позиціях, а також самогубства, алко- та наркозалежність.
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