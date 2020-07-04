Бородай: Донбас скоро де-юре стане частиною Росії
Олександр Бородай. cont.ws
Колишній ватажок "ДНР" Олександр Бородай заявив про "офіційне" приєднання окупованого Донбасу до Росії найближчим часом.
Про це Бородай сказав під час виступу на з'їзді так званої партії окупантів "Родина" [російською], подякувавши Володимиру Путіну за роздачу російських паспортів жителям Донбасу.
"Уже дуже багато, з кожним днем все більше стає громадян республік Донбасу, які є громадянами Росії. Це величезна справа, за яку ми дуже вдячні нашому президенту, президенту Російської Федерації", – сказав Бородай.
Він заявив, що Донбас "чекають великі зміни" а також озвучив "логіку розвитку подій".
"Я впевнений, що у відносно швидкі терміни республіки Донбасу стануть вже не де-факто частиною РФ, де-факто вони вже є частиною РФ, а стануть такими і де-юре", – додав терорист.
Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Берліні пройшла зустріч радників лідерів країн нормандського формату. Сторони не змогли домовитися про особливий статус Донбасу, Москва звинуватила в цьому Київ.