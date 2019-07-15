"Бориспільський чорт": журналіст опублікував скандальні дані про Годунка

Журналіст Володимир Бойко викрив секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка, якого президент Володимир Зеленський недавно вигнав з наради і обізвав "розбійником", у брехні.

Так, на своєму сайті "Хроніки Українських Йолопів" він проаналізував атобіографію чиновника і знайшов кілька серйозних нестиковок.

Зокрема, він категорично стверджує: "я і мої рідні до кримінальної відповідальності не притягувалися і судимі не були". Однак Бойко публікує рішення суду, яке суперечить словами Годунка.

Ярослав Годунок ТСН

"29 червня 2000 року Годунок разом зі ще одним "правозахисником" увірвався у квартиру громадянки Карман, яка жила у квартирі №1 в будинку 1-г по вулиці Генерала Потапова в Києві. А привів його в ту квартиру специфічний інтерес до каналів збуту наркотиків. Тому не будемо приховувати і того факту, що вже не перший рік пан Ярослав цікавиться питаннями купівлі-продажу наркотичних засобів. А треба сказати, що син господарки квартири, до речі – інвалід першої групи, дійсно приторговував. Обшукавши всю квартиру, суспільно-політичний діяч Годунок нічого цікавого не знайшов, крім мобільного телефону та 300 гривень. Цього йому здалося мало і тому він, побивши сина на очах у матері, надів на інваліда наручники", – розповів він.

При цьому наголошується, що жінка кинулася до знайомих і назбирала для відкупу 900 дол.

Бойко також показав копію вироку.

"Вироком Святошинського районного суду Києва від 16 травня №1-66/2002 міліціонер-водій Годунок Ярослав Миколайович був засуджений до п'яти років позбавлення волі за трьома статтями Кримінального Кодексу України – розбій (ст. 142 ч.3 КК України), перевищення влади ( ст. 166 ч.2 КК України) та порушення недоторканності житла громадян (ст. 130 КК України). в якості додаткової міри покарання Годунку було заборонено протягом трьох років, тобто до 17 травня 2005 року, займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків. З огляду на те, що це була його перша судимість, суд звільнив майбутнього секретаря Бориспільської міськради від відбування основного покарання з випробувальним терміном на три роки. Суд також зобов'язав Годунка відповідно до ст. 76 КК України своєчасно і періодично з'являтися для реєстрації в органи по виконання покарань, без їх згоди і відома не змінювати місця проживання і не виїжджати за межі України", – повідомив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вигнав із залу секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка. Інцидент трапився 10 липня під час візиту глави держави на Київщину. Водночас президент обізвав чиновника "чортом" і фамільярно перейшов на "ти".

Годунок заявив, що хоче "здатися" Службі безпеки України як "розбійник", а також звернеться до суду через образи честі й гідності.

Нагадаємо: що Годунок був засуджений на п'ять років позбавлення волі за трьома статтями. Однак з огляду на те, що це була його перша судимість, суд звільнив майбутнього політика від відбування основного покарання з випробувальним терміном на три роки.

Зараз Годунок балотується до Верховної Ради України за 98 округом. Під час передвиборчої кампанії активно підтримував Володимира Зеленського. На його сторінці в соцмережі є публікація, де він разом зі своїми дітьми закликає голосувати за нового "преЗЕдента".

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