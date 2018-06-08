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Це не захист: Україна назвала реальну мету ВМС РФ у Чорному морі

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У північній акваторії Чорного моря, "вже не ховаючись, а офіційно", перебувають російські ракетні катери; справжня мета їхнього перебування відрізняється від заявленої.

Про це OBOZREVATEL розповів постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.

В контексті повідомлення про перехоплення російського малого ракетного корабля поблизу острова Зміїний постпред зауважив: "Хочу зазначити, що дійсно російські ракетні катери на сьогодні, перш за все так звана 41 бригада, що базується у Криму, вже не криючись, а офіційно, через повідомлення в російських ЗМІ, перебувають у північній акваторії Чорного моря".

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За словами Бабіна, "легенда", яку використовують для пояснення перебування в цьому районі таких катерів, розрахована на "довірливого читача" і не має нічого спільного з дійсністю.

"Легенда їхнього перебування - це нібито захист свердловин, захоплених у "Чорноморнафтогазу". Насправді ви ж розумієте, що стріляти ракетами біля таких об'єктів - це вишукане самогубство. Це газ", - нагадав постпред президента.

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У цьому контексті він припустив, що "їхня реальна мета - здійснення фактичного вогневого контролю територіального моря України біля узбережжя Одеської та Миколаївської областей".

Як писав OBOZREVATEL, 2 червня літак українських ВМС виявив у безпосередній близькості від кордону України російський малий ракетний корабель. На місце вилетів Ан-26 Сакської бригади морської авіації, в результаті противник зрозумів, що був виявлений, і почав відходити у відкрите море.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".

Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфліктанексія Криму
Особа
Борис Бабин
Місце
Україна
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