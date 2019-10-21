"Борг росіян": в "ДНР" розмріялись про захоплення нових територій України

Один з перших ватажків терористів "ДНР" Олександр Бородай заговорив про захоплення нових українських територій.
В інтерв'ю підконтрольним окупантам ресурсам він заявив, що "розкол України досить близький", передає блогер Necro Mancer в Twitter.
Терорист заявив, що нібито не хоче крові, але "росіянам доведеться зіграти свою роль в цих процесах".
"Борг російських людей - захищати інших російських людей. І борг російських людей - відновлювати свою державу. І цей борг треба виконувати комусь із нас. Кращим російським людям цей борг доведеться виконати", - заявив Бородай.
# Бородай : борг кращих російських людей - захопити спочатку російські території після розколу України https://t.co/41H8SvsYUr # рашизм pic.twitter.com/sBzVIKRcWa- Necro Mancer (@ 666_mancer) October 21, 2019
Як писав OBOZREVATEL, раніше ватажок "ДНР" в Москві заявив, що хоче увійти до складу Росії на правах федеративного округу.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".