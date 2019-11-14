Бонні і Клайд по-одеськи: молода парочка пограбувала кафе. фото

В Одесі на селищі Котовського 27-річний хлопець і 16-річна дівчина вночі проникли в кафе через чорний хід і стали набивати пакети всім, що потрапляло під руки.

Злодіїв помітив господар закладу і зателефонував 102. Про це повідомив в Facebook керівник Патрульній поліції Одеси Юрій Рибак.

Наряд, який прибув за викликом, застав парочку зненацька. У приміщенні панував безлад, а награбоване було упаковано в чорні сміттєві пакети (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця сторінки).

Бонні і Клайд по-одеськи: молода парочка пограбувала кафе Yurii Rybak / Facebook

Бонні і Клайд по-одеськи: молода парочка пограбувала кафе Yurii Rybak / Facebook

Бонні і Клайд по-одеськи: молода парочка пограбувала кафе Yurii Rybak / Facebook

Бонні і Клайд по-одеськи: молода парочка пограбувала кафе Yurii Rybak / Facebook

Бонні і Клайд по-одеськи: молода парочка пограбувала кафе Yurii Rybak / Facebook

Бонні і Клайд по-одеськи: молода парочка пограбувала кафе Yurii Rybak / Facebook

Як зазначив Юрій Рибак, швидше за все, одеських Бонні і Клайда чекає в'язниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі пограбували відділення "Укрпошти".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!