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14 листопада • оновлено в 15:41
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Бонні і Клайд по-одеськи: молода парочка пограбувала кафе. фото

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В Одесі на селищі Котовського 27-річний хлопець і 16-річна дівчина вночі проникли в кафе через чорний хід і стали набивати пакети всім, що потрапляло під руки.

Злодіїв помітив господар закладу і зателефонував 102. Про це повідомив в Facebook керівник Патрульній поліції Одеси Юрій Рибак.

Наряд, який прибув за викликом, застав парочку зненацька. У приміщенні панував безлад, а награбоване було упаковано в чорні сміттєві пакети (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця сторінки).

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Бонні і Клайд по-одеськи: молода парочка пограбувала кафе

Бонні і Клайд по-одеськи: молода парочка пограбувала кафе

Yurii Rybak / Facebook

Бонні і Клайд по-одеськи: молода парочка пограбувала кафе

Бонні і Клайд по-одеськи: молода парочка пограбувала кафе

Yurii Rybak / Facebook

Бонні і Клайд по-одеськи: молода парочка пограбувала кафе

Бонні і Клайд по-одеськи: молода парочка пограбувала кафе

Yurii Rybak / Facebook

Бонні і Клайд по-одеськи: молода парочка пограбувала кафе

Бонні і Клайд по-одеськи: молода парочка пограбувала кафе

Yurii Rybak / Facebook

Бонні і Клайд по-одеськи: молода парочка пограбувала кафе

Бонні і Клайд по-одеськи: молода парочка пограбувала кафе

Yurii Rybak / Facebook

Бонні і Клайд по-одеськи: молода парочка пограбувала кафе

Бонні і Клайд по-одеськи: молода парочка пограбувала кафе

Yurii Rybak / Facebook

Як зазначив Юрій Рибак, швидше за все, одеських Бонні і Клайда чекає в'язниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі пограбували відділення "Укрпошти".

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Автор
Михайло Бардін Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси кримінал
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