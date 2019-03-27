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"Бомжі і п'яниці!" Командир "ДНР" розкрив правду про терористів

4.8тЧитати матеріал російською

Командир "взводу Народного ополчення Донбасу" Ілля Хохлов із позивним "Махно" розповів, хто воює на боці терористів.

Відео з визнанням оприлюднив на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

"Місцеве населення відгукнулося дуже цікаво. З 300 тисяч населення ми думали відсотків 20 чоловіків піде в ополчення. В результаті за фактом виявилося не більше 0,5%. І хто? Найприкріше — бомжі, п'яниці, безробітні. Для мене це був шок" , — зазначив Хохлов.

Ілля Хохлов

Ілля Хохлов

Скріншот відео

"А ось для мене зовсім ні, дивлячись на цей набрід неадекватних в лавах російсько-окупаційних військ, їх просто вважають гарматним м'ясом", — відреагував Штефан.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Исаев Денис
Исаев Денис
Как обычно тупой пропагандон вырезал для кастрюлегового быдла кусочек интервью, вот всё вью и там много интересного для кастрюль. https://www.youtube.com/watch?v=ud2uQExBDE4
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Исаев Денис, сранопрколятая пидарвастическая тварь - мы тут, в украинском городе Донецке, временно захваченном сранопрколятой птулеровской козомрдячьей мразотой, своими глазами видим этих пидарасов, которые пошли служить путлеряке. Так вот, этот Хохлов - на тысячу процентов прав!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдоме бидло, для вас такие цiкавi сюжеты готовят....
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Крым Андрей
Крым Андрей
Но поскольку эти бомжи и пьяницы, значительно (в разы) проигрывая в вооружении и численности дуркаинским военам света, тем не менее регулярно отвешивали и отвешивают последним песдюлей, боюсь даже себе представить, из каких же отбросов собраны ВСУ(д)
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