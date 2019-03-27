"Бомжі і п'яниці!" Командир "ДНР" розкрив правду про терористів

Командир "взводу Народного ополчення Донбасу" Ілля Хохлов із позивним "Махно" розповів, хто воює на боці терористів.

Відео з визнанням оприлюднив на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

"Місцеве населення відгукнулося дуже цікаво. З 300 тисяч населення ми думали відсотків 20 чоловіків піде в ополчення. В результаті за фактом виявилося не більше 0,5%. І хто? Найприкріше — бомжі, п'яниці, безробітні. Для мене це був шок" , — зазначив Хохлов.

Ілля Хохлов Скріншот відео

"А ось для мене зовсім ні, дивлячись на цей набрід неадекватних в лавах російсько-окупаційних військ, їх просто вважають гарматним м'ясом", — відреагував Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі одного за одним ховають терористів, яких ліквідували захисники України.

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