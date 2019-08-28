"Бомбив власне місто": ватажок "ДНР" зробив сенсаційне зізнання

Ватажок терористів "ДНР" Олександр Ходаковський зізнався, що у 2014 році наказав бомбити Ясинувату в Донецькій області реактивними снарядами.

Цей злочин був скоєний нібито для того, щоб змусити воїнів Збройних сил України відступити з населеного пункту. Зізнання терорист опублікував на своїй сторінці у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте", пише "Східний варіант".

"Нещодавно ми відзначили день визволення Ясинуватої. Мій розрахунок на те, що якщо я завдам артилерійського удару по місцях скупчення противника, який вже зміцнюється в місті, після чого висунемо штурмову групу – противник не зможе зробити істотного опору, – виправдався. Вперше з початку цієї війни мені довелося ухвалювати важке рішення бомбити власне місто реактивними снарядами", – написав Ходаковський.

"Але Бог милостивий – ніхто з цивільних не постраждав, і навіть руйнування були мінімальними", – їдко додав він.

Олександр Ходаковський "Східний варіант"

Насправді ж у серпні 2014 року в Ясинуватій через обстріли регулярно гинуло цивільне населення. При цьому імена не всіх загиблих вдалося встановити, оскільки в місті фактично відбувалася гуманітарна катастрофа – не було електрики, інтернету і мобільного зв'язку.

На сенсаційне зізнання бойовика відреагував український журналіст Денис Казанський, який обурився тим фактом, що попередні п'ять років окупанти намагалися повісити свої злочини на українську сторону.

"П'ять років знадобилося, щоб сказати правду. До цього кричали, що це "бандерівці" обстрілювали мирні квартали, тому що ненавидять Донбас", – написав він у Twitter.

Ходаковський зізнався, що в 2014 році віддавав накази бомбити Ясинуватої реактивними снарядами.



5 років знадобилося, щоб сказати правду. До цього кричали, що це бандерівці обстрілювали мирні квартали, тому що ненавидять Донбас. https://t.co/UkgfIMBoNL - Денис Казанський (@den_kazansky) 27 серпня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терорист "ДНР", російський письменник Захар Прилєпін похвалився великим числом убитих українців. Він заявив, що не шкодує про те, що брав участь у війні проти України, висловивши впевненість, що залишиться безкарним за допомогу окупантам.

А російський терорист Антон Горохов "Грант" заявив, що приїхав воювати проти українців на Донбас, тому що "для виживання російської цивілізації потрібні населення і територія України й Білорусі".

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