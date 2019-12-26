"Бомби є, а кораблів – немає!" Цимбалюк потролив Росію через "Північний потік-2"

Український журналіст Роман Цимбалюк влаштував стьоб Росії через введення проти неї санкцій США, які заблокували будівництво газопроводу "Північний потік-2".
У своєму відеоблозі на YouTube він відреагував на обурення міністра закордонних справ Росії з цього приводу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Так, глава МЗС країни-агресора заявив, що зіткнувся з дуже важкозрозумілою ситуацією. Адже він особисто знав американських політиків, які виступили з таким сміливим демаршем проти Російської Федерації. "Я ніколи не думав, що політики можуть дійти до таких рішень, які не роблять честі!" – розлютився він.
Роман Цимбалюк
Зі свого боку Цимбалюк зазначив, що Росія постійно хвалиться новою смертоносною зброєю, тоді як у неї немає ресурсів і обладнання для реалізації найважливіших стратегічних проєктів.
"Це історія про "Північний потік-2". І показує вона тільки одне – що Захід, якщо сильно хоче "прищучити" Росію, в першу чергу кажу про США, вони знаходять способи. Бо з'ясовується, що у Росії так багато довгих і товстих бомб і ракет, а кораблів, які здатні укладати труби на дно Балтійського моря, немає", – підколов він країну-окупанта.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 грудня в закон про оборонний бюджет США внесли положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
Уряд Німеччини закликав США не вводити санкції проти компаній, які будують російський газопровід "Північний потік-2".
Конгрес США затвердив законопроєкт, яким вводяться санкції проти підрядників газопроводу "Північний потік-2". Таким чином, США впритул наблизилися до обіцянки зірвати будівництво газопроводу в обхід України.
У Німеччині зажадали, щоб США "відійшли в сторону" в суперечці за газ між Україною і Росією.
17 грудня 2019 року американський Сенат схвалив введення жорстких санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
У ніч на 21 грудня Трамп підписав оборонний бюджет, ввівши санкції проти Росії.
У підсумку швейцарські кораблі, які мали здійснювати прокладання труб по дну Балтійського моря, вийшли з проєкту. А російські кораблі, як з'ясувалося, не зможуть впоратися з цим завданням.
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