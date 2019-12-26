"Бомби є, а кораблів – немає!" Цимбалюк потролив Росію через "Північний потік-2"

Український журналіст Роман Цимбалюк влаштував стьоб Росії через введення проти неї санкцій США, які заблокували будівництво газопроводу "Північний потік-2".

У своєму відеоблозі на YouTube він відреагував на обурення міністра закордонних справ Росії з цього приводу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, глава МЗС країни-агресора заявив, що зіткнувся з дуже важкозрозумілою ситуацією. Адже він особисто знав американських політиків, які виступили з таким сміливим демаршем проти Російської Федерації. "Я ніколи не думав, що політики можуть дійти до таких рішень, які не роблять честі!" – розлютився він.

Роман Цимбалюк

Зі свого боку Цимбалюк зазначив, що Росія постійно хвалиться новою смертоносною зброєю, тоді як у неї немає ресурсів і обладнання для реалізації найважливіших стратегічних проєктів.

"Це історія про "Північний потік-2". І показує вона тільки одне – що Захід, якщо сильно хоче "прищучити" Росію, в першу чергу кажу про США, вони знаходять способи. Бо з'ясовується, що у Росії так багато довгих і товстих бомб і ракет, а кораблів, які здатні укладати труби на дно Балтійського моря, немає", – підколов він країну-окупанта.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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