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26 грудня • оновлено в 11:01
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"Бомби є, а кораблів – немає!" Цимбалюк потролив Росію через "Північний потік-2"

2.6т
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Український журналіст Роман Цимбалюк влаштував стьоб Росії через введення проти неї санкцій США, які заблокували будівництво газопроводу "Північний потік-2".

У своєму відеоблозі на YouTube він відреагував на обурення міністра закордонних справ Росії з цього приводу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, глава МЗС країни-агресора заявив, що зіткнувся з дуже важкозрозумілою ситуацією. Адже він особисто знав американських політиків, які виступили з таким сміливим демаршем проти Російської Федерації. "Я ніколи не думав, що політики можуть дійти до таких рішень, які не роблять честі!" – розлютився він.

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Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Зі свого боку Цимбалюк зазначив, що Росія постійно хвалиться новою смертоносною зброєю, тоді як у неї немає ресурсів і обладнання для реалізації найважливіших стратегічних проєктів.

"Це історія про "Північний потік-2". І показує вона тільки одне – що Захід, якщо сильно хоче "прищучити" Росію, в першу чергу кажу про США, вони знаходять способи. Бо з'ясовується, що у Росії так багато довгих і товстих бомб і ракет, а кораблів, які здатні укладати труби на дно Балтійського моря, немає", – підколов він країну-окупанта.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Санкції проти Росії
Особи
Роман Цимбалюк Сергій Лавров
Місце
Росія
Тег
Північний потік - 2
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Крым Андрей
Крым Андрей
Вау! Умилительно слышать подобные подколки от граждан Украины. Это типа вылазишь ты из новенькой "Лады", а тут из мусорного контейнера высовывается патлатая, небритая голова бомжа с прилипшими объедками и толстенным слоем грязи, и орёт тебе: "Ну ты и лох, Ауди купить не можешь!".
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фил филька
фил филька
лопушок не догоняет. трубоукладчик дорогая штука. должен окупаться. в европе всего две конторы у кого они есть.и то одна показала убытки за последний отчетный период.причина - не так много заказов. так что строительство ради строительства оставь ушастик себе))
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Раскрыт секрет больших ушей Ромки-тролля. Его уже несколько лет пытаются за уши вышвырнуть из России вукраину, но пока что все попытки не дали результата. СУГС, ёпста
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