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31 січня • оновлено в 18:10
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"Бомбардуваннями, танками і авіацією": Цимбалюк розкрив мрію Путіна про відродження СРСР

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Бажаючи відновити СРСР, влада Росії може піти на визнання його розпаду в 1991 році незаконним. Це відкриє Кремлю шлях для великої війни на територіях країн, які він раніше контролював.

Такий прогноз озвучив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube і навіть припустив, на які кроки піде президент країни-агресора Володимир Путін для досягнення своєї мети (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Путін і СРСР

Путін і СРСР

рolitonline.ru

"Якщо який-небудь районний суд Російської Федерації ухвалить рішення про те, що розпад СРСР був незаконним, то це, по суті, – юридичне обгрунтування для того, щоб відмотати назад. А зробити це можна тільки одним способом – бомбардувань і артилерійських ударів. Приблизно так, як на Донбасі", – попередив він.

"Путін нас вчив, що спочатку Росія починає "симпатизувати", а потім – танки і артилерія. Але, якщо все повернути, як було до 1991 року, то, очевидно, – авіація і сучасні ракети "Калібр". І не тільки, їх багато. І Володимир Володимировчи час від часу про них розповідає", – додав Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше Цимбалюк зробив висновок, що заява Путіна про те, що зміни до конституції РФ повинні закріпити її перевагу над міжнародними договорами, свідчить про його амбіції відродити СРСР.

  • Журналістка Яніна Соколова також вважає, що Путін не відмовиться від свого плану з відродження СРСР. На її думку, для цього йому необхідно окупувати не тільки Донбас і Крим, а й південні, східні регіони України, а також Білорусь.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Роман Цимбалюк
Тег
СРСР
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Такое ощущение, что Темнейший дня не может провести, чтобы не позвонить ушастому и не рассказать о своих планах. Х*хлы, вам самим не смешно?
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Если исходить из словоблудия наркуши ЦымбаГлюка - Зе уже отмотал историю до сентября 39-го. Теперь Пшеки вправе требовать земли оттяпанные Тимошенко и Хрущевым силами Украинского Фрон та.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Ночной горшок с ушами уже перешел с алкоголя на дурь! хотя с другой стороны, знает какую субстанцию надо наваливать в уши ш"ум"ерам!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Джонсон Саймон Ф., девочка! ты уже посидел на бутылке. если тебе понравилось, это не означает, что все должны перенимать твой опыт!
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0
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Петренко Амадеус, девочка,сиди на бутылке ровно,не кукарекай.
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