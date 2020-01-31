"Бомбардуваннями, танками і авіацією": Цимбалюк розкрив мрію Путіна про відродження СРСР

Бажаючи відновити СРСР, влада Росії може піти на визнання його розпаду в 1991 році незаконним. Це відкриє Кремлю шлях для великої війни на територіях країн, які він раніше контролював.

Такий прогноз озвучив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube і навіть припустив, на які кроки піде президент країни-агресора Володимир Путін для досягнення своєї мети (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Путін і СРСР рolitonline.ru

"Якщо який-небудь районний суд Російської Федерації ухвалить рішення про те, що розпад СРСР був незаконним, то це, по суті, – юридичне обгрунтування для того, щоб відмотати назад. А зробити це можна тільки одним способом – бомбардувань і артилерійських ударів. Приблизно так, як на Донбасі", – попередив він.

"Путін нас вчив, що спочатку Росія починає "симпатизувати", а потім – танки і артилерія. Але, якщо все повернути, як було до 1991 року, то, очевидно, – авіація і сучасні ракети "Калібр". І не тільки, їх багато. І Володимир Володимировчи час від часу про них розповідає", – додав Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Цимбалюк зробив висновок, що заява Путіна про те, що зміни до конституції РФ повинні закріпити її перевагу над міжнародними договорами, свідчить про його амбіції відродити СРСР.

Журналістка Яніна Соколова також вважає, що Путін не відмовиться від свого плану з відродження СРСР. На її думку, для цього йому необхідно окупувати не тільки Донбас і Крим, а й південні, східні регіони України, а також Білорусь.

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