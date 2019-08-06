"Niente uccide piu della calunnia" - говорить італійська приказка, що в перекладі українською: "Ніщо так не вбиває, як брехня". Саме брехню найчастіше беруть на озброєння російські ЗМІ в інформаційній війні проти України.

Погрози про помсту

Протягом останніх двох тижнів у російській пропагандистській пресі з’явилось цікаве повідомлення про "загрозу" для представників італійської волонтерської організації, які планують відвідати зону проведення Операції Об’єднаних сил.

Це, за словами пропагандистів, буде "помста" від українських націоналістів "за засуджених в Італії побратимів". Під такими "побратимами" вказують нацгвардійця-добровольця Віталія Марківа, якого італійський суд засудив до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотографа Андреа Рокеллі на Донбасі у 2014 році.

Італійська волонтерська Асоціація під назвою “Mondo in Cammino” ("Світ у Дорозі") в Україні опікується кількома благодійними проектами, які стосуються дітей з територій, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. Одним з нових проектів італійських волонтерів мала стати допомога дітям з числа переселенців і біженців з окупованих Росією територій Донбасу.

В середині вересня італійці мали відвідати місто Попасну, щоб оцінити умови, в яких перебувають постраждалі і вивчити можливість надання їм гуманітарної допомоги. Проте на адресу президента організації Массімо Бонфатті почали надходити загрози, що в зоні проведення ООС на італійців чекає розправа від українських націоналістів, або захоплення іноземців в заручники з метою обміну їх на засуджених судом Італії "побратимів".

Тож із започаткуванням нових гуманітарних проектів, напевно, доведеться як мінімум трохи зачекати, а можливо й взагалі їх можуть не розпочати. Адже для їхнього втілення потрібні гарантії безпеки волонтерів.

Як під копірку

Погрози про розправу надійшли Массімо Бонфатті в особисті повідомлення в соцмережі Facebook, в коментарі під його постами та на сторінку організації “Mondo in Cammino”. Більшість з цих коментарів була від користувача з аккаунта "Татьяна Шулешнева".

Привертає увагу те, що в кількох десятках проросійських інтернетЗМІ одночасно з’явилось повідомлення з повністю однаковим текстом, і цей текст зразу ж був використаний як коментар на сторінках італійських волонтерів.

Роспропагандисти зробили навіть телевізійну версію повідомлення, та навіть в її сценарії все повторюється слово в слово як і в друкованих повідомленнях, хоча в кожному виданні під матеріалом підписи різних "авторів".

В тексті матеріалу йдеться про те, що на Донбас має прибути четверо італійських громадян і їх супроводжуватимуть дві українки від асоціації "Італія. Україна. Майдан" Емілія Романья та Наталія Дяченко. І нібито на "гарячу лінію" так званого "МВС ЛНР" надійшов дзвінок від якогось невідомого "військовослужбовця ЗС України". I він нібито попередив, що українські карателі мають мету обов’язково помститись італійцям. Цитую:

"З цими людьми на Донбасі може статися все, що завгодно. Їх можуть захопити в заручники італійські найманці з нацбатів, щоб пред'явити вимогу звільнити заарештованих спецслужбами радикалів. Їх можуть просто вбити "побратими" засудженого італійським судом на 24 роки Віталія Марківа. Чудова, а головне – дуже прийнятна і легко здійсненна мета для помсти італійському правосуддю. В кінці-кінців, волонтерів з італійської делегації можуть знищити військові з Сил спецоперацій, щоб спровокувати конфлікт України з Італією, яка останнім часом прийняла непримиренну позицію до всіх радикальних елементiв, які мають контакти на Донбасі".

I що взагалі вся "операція" з перебуванням італійців в зоні проведення ООС насправді є "підступний і добре спланований та погоджений з вищим військовим керівництвом задум дискредитації Росії" (!). Цитую: "Принимающей стороне поручено максимально использовать визит итальянцев для подачи информации в парадигме “русско-итальянской войны”(!)

Знаряддя в руках спецслужб

Про можливе зупинення чи відтермінування гуманітарних проектів від волонтерів "Mondo in Cammino" розповів на своїй сторінці Facebook і на сайті організації президент Асоціації Массімо Бонфатті.

До погроз на власну адресу і адресу колег-волонтерів сеньйор Бонфатті ставиться цілком серйозно, адже їх підтвердила одна з російських правозахисниць Оксана Челишева.

Таких працівників гуманітарних організацій залюбки використовують у власних цілях російські спецслужби. Знаючи, що такі особи мають дуже широке коло спілкування та значну довіру в іноземних волонтерів і працівників гуманітарних організацій, роспропаганда давно вже перетворила їх у ефективні знаряддя інформаційної війни.

Про таку розмову російської правозахисниці та італійського волонтера йдеться в матеріалі на сайті асоціації "Mondo in Cammino".

З Челишевою Массімо Бонфатті свого часу працював у Беслані і підстав не довіряти їй не мав. Російська правозахисниця навіть звернулась до офісу Єви Шмідт, Верховного комісара ООН з прав людини, і повідомила про те, що має інформацію про загрози італійським волонтерам.

В матеріалі на сайті Бонфатті цитує її слова: "Після того, коли я побачила цю тривожну новину, я зв'язалася з Массімо, перш за все тому, що джерела надали дуже конкретну інформацію про членів групи, яка планує відвідати Україну. Перевіряючи джерела, я також виявила подібну інформацію на одному з інформаційних сайтів. Це ще тривожніше, оскільки дане джерело стверджує, що план захоплення італійців не виключає їх вбивства".

Оксана Челишева навіть закликає Верховного комісара ООН звернутися до італійських волонтерів і переконати їх не розпочинати гуманітарні проекти на Донбасі:

"З нашого спілкування я знаю, що Массімо та "Mondo In Cammino" серйозно поставились до попередження і вже прийняли рішення про перенесення поїздки в Україну. Я сподіваюсь, що Массімо звернеться до італійської влади, оскільки це дійсно серйозна загроза, особливо в сучасній ситуації в Україні. Я сподіваюся, що ваш офіс контактує з Массімо Бонфатті, і що ви можете зробити щось, щоб перевірити в Луганську, як вони отримали цю інформацію".

Дійсно, відомості про майбутню поїздку до Попасної італійських волонтерів, про склад групи і відкриття нових гуманітарних проектів на Донбасі були доволі достовірними. Тому і до погроз вбивства усі поставились цілком серйозно.

Підґрунтя погроз в необережних заявах

Крім того за кілька днів до отримання цих погроз російські і чимало західних ЗМІ розтиражували заяву одного з лідерів українського націоналістичного руху Дмитра Яроша.

Коментуючи на власній сторінці у Facebook ухвалу суду Італії позбавити волі на 24 роки українського нацгвардійця Віталія Марківа, колишній лідер "Правого сектора" і тоді ще кандидат в народні депутати України емоційно закликав затримувати італійців, які приїздять в Україну:

"Висунемо їм звинувачення в участі у незаконних озброєних формуваннях ДНР/ЛНР і вбивстві мирних українських громадян протягом 2014-2019 років і будемо довго судити. А потім наш "найобєктивніший" суд винесе їм вирок про довічне ув’язнення..."

Цю заяву миттєво почали тиражувати російські і проросійські західні ЗМІ, а ворожа пропаганда почала на цьому підґрунті створювати нову інформаційну "бомбу".

В кого "вцілити" цією "бомбою" - допомогли знайти вітчизняні проросійські політичні сили. Без їхньої допомоги, звичайно, не обійшлось, адже на той момент передвиборча парламентська гонка досягла апогею і резонансна заява одного з лідерів політичного об’єднання українських націоналістів досить болюче вдарила по іміджу сили на Сході України.

В той час на Донбасі місцеві чиновники (переважна більшість з яких підтримували політсили проросійського спрямування) готували візит делегації італійських волонтерів. І лише від них в російських спецслужб, а згодом і в силах, що проводять інформаційні операції, могла з’явитись інформація про склад, чисельність і мету італійської волонтерської групи.

Подібні відомості не для широкого загалу, і з ними працює лише обмежене коло посадових осіб – як військових так і цивільних. Отримавши таку інформацію роспропаганда скористалась нею в повному обсязі.

Повернення Марківа – законним шляхом

Хоча насправді такі загрози є цілковитою брехнею, адже на Донбасі працювали і працюють чимало іноземних волонтерів і гуманітарних організацій.

Керівництво держави, командування української армії запевняють усіх іноземних волонтерів, які з благодійними цілями та легально мають намір відвідати райони проведення ООС, що безпека їхнього перебування буде належним чином забезпечена відповідними підрозділами Збройних сил України, які стоять на захисті всіх осіб, які перебувають в зоні підвищеної небезпеки.

Щодо долі колишнього бійця батальйону Національної гвардії України імені Кульчицького Віталія Марківа, нехай російська пропаганда усвідомить і запам’ятає: ми своїх не залишаємо!

Віталій Марків Радiо Свобода

Саме тому президент України доручив Міністерству закордонних справ і Генеральній прокуратурі України терміново зайнятись питанням повернення на Батьківщину нацгвардійця Віталія Марківа. Його повернення відбуватиметься законним шляхом. Інформація про інші методи - провокація російських спецслужб.

Україна і її громадяни щиро вдячні іноземним волонтерам і журналістам з багатьох країн, у тому числі і з Італії, які останнім часом з нашою підтримкою відвідали райони проведення Операції Об’єднаних сил та мали можливість на власні очі побачити наслідки російської агресії проти України для доведення правдивої інформації європейській і світовій спільноті.

І щодо загибелі італійського фотографа Рокеллі. Насправді (нажаль) він став жертвою агресивних дій саме Росії, яка й розвязала війну на українському Донбасі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!