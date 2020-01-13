Раптова смерть фігуранта справи Шеремета: OBOZREVATEL дізнався резонансні подробиці

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета з'явилася цікава деталь.У місті Косові Івано-Франківської області помер 61-річний Михайло Чекурак, замах на якого допоміг слідчим вийти на можливих підривників журналіста в 2016 році.

Раніше, за версією слідства, його намагалися вбити ветеран АТО Владислав Грищенко ("Буча") разом зі своєю дружиною Інною Грищенко ("Пума"), але безуспішно. Зараз же саме Чекурак був однією з важливих фігур у розслідуваннях цілої низки злочинів. У чому причина його смерті і як це може вплинути на слідство у справі Шеремета – у матеріалі OBOZREVATEL.

Причому тут Шеремет

Як розповіли родичі Чекурака, помер чоловік своєю смертю. Вони запевняють, що всі конспірологічні версії про раптову смерть потерпілого – домисли. Близькі додають, що в лікарні Михайло був не сам, а під цілодобовою охороною, яку приставили до нього силовики.

"Йому стало погано два тижні тому – скаржився на слабкість, болі в серці і запаморочення. І помер він на лікарняному ліжку, так що смерть, найімовірніше, природна", – розповіла нам родичка Чекурака, яка попросила не називати її ім'я.

У липні 2018-го Михайло Чекурак під LAND ROVER у дворі власного будинку в Косові знайшов саморобний вибуховий пристрій. А поліція встановила, що вибухівка дуже нагадує ту, якою підірвали Шеремета. І сліди ДНК нібито вивели силовиків на слід підозрюваних.

За версією слідства, цими людьми виявилися ветерани АТО Владислав і Інна Грищенко. А за кермом автомобіля перебував теж учасник АТО Іван Вакуленко, який кілька місяців тому трагічно загинув. За офіційною версією, він покінчив життя самогубством.

Інна та Владислав Грищенко Facebook Інни Грищенко

У поліції розповіли, що кілька місяців стежили за подружжям Грищенко – збирали волосся, недопалки і вушні палички. А потім порівнювали з генетичними зразками, які вдалося знайти на вибуховому пристрої. І вони збіглися.

Офіційна версія така: Чекурака замовив бізнесмен і в минулому депутат від Партії регіонів однієї з райрад Івано-Франківській області Василь Шкондеюк. Нібито він не хотів віддавати борги. Зараз підприємець перебуває під вартою, як і подружжя Грищенко.

Василь Шкондеюк, якого підозрюють у замаху на Михайла Чекурака Facebook Василя Шкондеюка

Але дружина Шкондеюка Інна запевняє – справу сфабриковано. "Українці, я і мої діти стаємо перед вами на коліна і просимо вас допомогти нам і не залишити трьох дітей без батька", – написала вона в соцмережах.

Подальше слідство вивело поліцейських на Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко, яких глава МВС Арсен Аваков назвав підозрюваними у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Був під слідством

Івано-Франківські ЗМІ іменували Чекурака не інакше як "кримінальним авторитетом". Мовляв, жодним бізнесом він не займався, а тільки злочинами. Офіційно відомо, що чоловік перебував під слідством. Він найняв людей, які підірвали ресторан "Старий Косів" власної тещі – у вересні 2018-го посеред ночі в залі закладу спрацював вибуховий пристрій.

Ресторан тещі Чекурака Facebook/staruykosiv

"У неприязних стосунках із дружиною він звинувачував свою тещу. І протягом року неодноразово при особистих зустрічах і в телефонному режимі погрожував фізичною розправою та вбивством, а саме підірвати її разом із її майном. Мати дружини, усвідомлюючи, що він уже був раніше судимий, має авторитет у кримінальних колах, реально побоювалася за своє життя", – йдеться у матеріалах справи.

Відомо, що рівно місяць тому Михайло Чекурак став холостяком. Дружина Наталія майже три роки намагалася розлучитися. Суд також постановив, що спільна малолітня дочка буде жити з матір'ю. "Але разом ми вже давно не живемо", – сказала нам Наталія.

Не перший замах

OBOZREVATEL з'ясував, що на Чекурака вже було скоєно замах. У 2010-му році місцевий підприємець Іван Кіф'як, який позичив у Михайла майже $140 тис. і 20 тис. євро, прийшов попросити про відстрочку. Але отримав відмову.

"На мою адресу посипалися погрози. Чекурак обіцяв, що зараз приїдуть люди з битами, і я зрозумів – звідси мені не вийти. Тому дістав травматичний пістолет і вистрілив у Чекурака. Так я намагався захистити себе і сім'ю", – розповів на суді Кіф'як.

Його родичі, які теж були свідками у справі, запевняють, що Чекурак погрожував розправою всім, зокрема і дітям. Мало того, позбутися боргу було неможливо – сім'я справно платила відсотки. Але Михайло, запевняють, про це забував. А всі його замовлення (поставити вікна, зробити ремонт або побудувати за свій рахунок будинок) ніяк не впливали на зменшення суми боргу.

Михайло Чекурак

У 2013-му Кіф'яка засудили до 4 років ув'язнення, але Чекурак не змирився з таким м'яким, на його думку, вироком. Пояснив, що боржник прийшов його убити. Перший постріл був у спину, а решта – в обличчя.

"Були вибиті зуби, розірвана губа, голова пробита до половини, також була травма хребта", – пояснював Чекурак. Він домігся перегляду справи і стрілку додали ще два роки в'язниці.

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