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13 січня • оновлено в 05:32
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/ Розслідування

Євгенія Іванова
Євгенія Іванова
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Раптова смерть фігуранта справи Шеремета: OBOZREVATEL дізнався резонансні подробиці

3.1т
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У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета з'явилася цікава деталь.У місті Косові Івано-Франківської області помер 61-річний Михайло Чекурак, замах на якого допоміг слідчим вийти на можливих підривників журналіста в 2016 році.

Раніше, за версією слідства, його намагалися вбити ветеран АТО Владислав Грищенко ("Буча") разом зі своєю дружиною Інною Грищенко ("Пума"), але безуспішно. Зараз же саме Чекурак був однією з важливих фігур у розслідуваннях цілої низки злочинів. У чому причина його смерті і як це може вплинути на слідство у справі Шеремета – у матеріалі OBOZREVATEL.

Причому тут Шеремет

Як розповіли родичі Чекурака, помер чоловік своєю смертю. Вони запевняють, що всі конспірологічні версії про раптову смерть потерпілого – домисли. Близькі додають, що в лікарні Михайло був не сам, а під цілодобовою охороною, яку приставили до нього силовики.

"Йому стало погано два тижні тому – скаржився на слабкість, болі в серці і запаморочення. І помер він на лікарняному ліжку, так що смерть, найімовірніше, природна", – розповіла нам родичка Чекурака, яка попросила не називати її ім'я.

У липні 2018-го Михайло Чекурак під LAND ROVER у дворі власного будинку в Косові знайшов саморобний вибуховий пристрій. А поліція встановила, що вибухівка дуже нагадує ту, якою підірвали Шеремета. І сліди ДНК нібито вивели силовиків на слід підозрюваних.

За версією слідства, цими людьми виявилися ветерани АТО Владислав і Інна Грищенко. А за кермом автомобіля перебував теж учасник АТО Іван Вакуленко, який кілька місяців тому трагічно загинув. За офіційною версією, він покінчив життя самогубством.

Інна та Владислав Грищенко

Інна та Владислав Грищенко

Facebook Інни Грищенко

У поліції розповіли, що кілька місяців стежили за подружжям Грищенко – збирали волосся, недопалки і вушні палички. А потім порівнювали з генетичними зразками, які вдалося знайти на вибуховому пристрої. І вони збіглися.

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Офіційна версія така: Чекурака замовив бізнесмен і в минулому депутат від Партії регіонів однієї з райрад Івано-Франківській області Василь Шкондеюк. Нібито він не хотів віддавати борги. Зараз підприємець перебуває під вартою, як і подружжя Грищенко.

Василь Шкондеюк, якого підозрюють у замаху на Михайла Чекурака

Василь Шкондеюк, якого підозрюють у замаху на Михайла Чекурака

Facebook Василя Шкондеюка

Але дружина Шкондеюка Інна запевняє – справу сфабриковано. "Українці, я і мої діти стаємо перед вами на коліна і просимо вас допомогти нам і не залишити трьох дітей без батька", – написала вона в соцмережах.

Подальше слідство вивело поліцейських на Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко, яких глава МВС Арсен Аваков назвав підозрюваними у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Був під слідством

Івано-Франківські ЗМІ іменували Чекурака не інакше як "кримінальним авторитетом". Мовляв, жодним бізнесом він не займався, а тільки злочинами. Офіційно відомо, що чоловік перебував під слідством. Він найняв людей, які підірвали ресторан "Старий Косів" власної тещі – у вересні 2018-го посеред ночі в залі закладу спрацював вибуховий пристрій.

Ресторан тещі Чекурака

Ресторан тещі Чекурака

Facebook/staruykosiv

"У неприязних стосунках із дружиною він звинувачував свою тещу. І протягом року неодноразово при особистих зустрічах і в телефонному режимі погрожував фізичною розправою та вбивством, а саме підірвати її разом із її майном. Мати дружини, усвідомлюючи, що він уже був раніше судимий, має авторитет у кримінальних колах, реально побоювалася за своє життя", – йдеться у матеріалах справи.

Відомо, що рівно місяць тому Михайло Чекурак став холостяком. Дружина Наталія майже три роки намагалася розлучитися. Суд також постановив, що спільна малолітня дочка буде жити з матір'ю. "Але разом ми вже давно не живемо", – сказала нам Наталія.

Не перший замах

OBOZREVATEL з'ясував, що на Чекурака вже було скоєно замах. У 2010-му році місцевий підприємець Іван Кіф'як, який позичив у Михайла майже $140 тис. і 20 тис. євро, прийшов попросити про відстрочку. Але отримав відмову.

"На мою адресу посипалися погрози. Чекурак обіцяв, що зараз приїдуть люди з битами, і я зрозумів – звідси мені не вийти. Тому дістав травматичний пістолет і вистрілив у Чекурака. Так я намагався захистити себе і сім'ю", – розповів на суді Кіф'як.

Його родичі, які теж були свідками у справі, запевняють, що Чекурак погрожував розправою всім, зокрема і дітям. Мало того, позбутися боргу було неможливо – сім'я справно платила відсотки. Але Михайло, запевняють, про це забував. А всі його замовлення (поставити вікна, зробити ремонт або побудувати за свій рахунок будинок) ніяк не впливали на зменшення суми боргу.

Михайло Чекурак

Михайло Чекурак

У 2013-му Кіф'яка засудили до 4 років ув'язнення, але Чекурак не змирився з таким м'яким, на його думку, вироком. Пояснив, що боржник прийшов його убити. Перший постріл був у спину, а решта – в обличчя.

"Були вибиті зуби, розірвана губа, голова пробита до половини, також була травма хребта", – пояснював Чекурак. Він домігся перегляду справи і стрілку додали ще два роки в'язниці.

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Автор
Євгенія Іванова Євгенія Іванова
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Павло Шеремет Інна Грищенко (Пума) Владислав Грищенко (Буча)
Місце
Україна Івано-Франківськ
Тег
смерть
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Украинский мир, никого не жалко. Господь, жги!
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скоро Перемога
скоро Перемога
Эх, твари! Хотят подставить справжних питриотов и вытиранов! Даже ту зелёную штуку одному из них подбросили. Доколе?!
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Куни Чан
Куни Чан
скоро Перемога, "вытиранов" смешное слово ;DDD
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