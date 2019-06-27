"Бойовиків замінили!" Розкрився несподіваний нюанс щодо відведення сил на Донбасі

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука підтвердив, що біля Станиці Луганської терористи відвели свої війська.

У коментарі "Прямому" він підкреслив, що на двох блокпостах НВФ відбулася заміна особового складу.

"Замість так званих представників окремих корпусів на цих блокпостах стояли люди, яких навіть луганчани визначили, як немісцевих. Тобто вчора відбулася заміна бойовиків "ЛНР" на представників іншої держави. Так, виконуючи наказ за сигналом ракети, всі професійні військові, а не партизани й шахтарі, які там "танки відшукали в шахтах", дисципліновано відійшли на вказану відстань. Тобто особовий склад покинув ці два КПВВ", — сказав Тука.

Він зазначив, що протягом двох днів зміцнення повинні бути розібрані, але тут є певне питання.

"Бойовики за весь час зі свого боку декілька разів зміцнювали позиції залізобетонними спорудами і монолітом. Як вони зараз будуть це демонтувати? Хіба що тільки підривати... Нещодавно мені повідомили зі Станиці Луганської, що по той бік Сіверського Дінця жителі спостерігають значне скупчення живої сили. Не зрозуміла мета появи такої кількості озброєних людей на тій стороні", — додав Тука.

Відведення військ ЗСУ Скріншот відео

Він уточнив, що бойовикам майже нічого не заважає зараз зайняти зміцнення українських військових, крім місії ОБСЄ. Проте представники місії ніколи раніше їм не заважали в їхніх злочинних діях.

"Але я думаю, що наші військові на варті. І в разі таких дій із боку терористів вони отримають адекватну відповідь", — підсумував Тука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня біля контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" відбувся перший етап відведення українських підрозділів. В ООС пояснили, що процес не послаблює оборонні можливості ЗСУ на ділянці.

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