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19 вересня • оновлено в 12:39
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Терористів "Л/ДНР" примушують брати паспорти РФ: Тука назвав мету Кремля

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Екс-чиновник Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб допустив, що прискорена паспортизація бойовиків так званих "армійських корпусів" "ДНР" і "ЛНР" зупинятиме бойовиків від спроб добровільно скласти зброю.

"Ватажки окупаційних адміністрацій кілька разів проводили наради на тему незадовільних темпів паспортизації. Наради були досить жорсткі, ставилися конкретні завдання командирам". Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

В контексті паспортизації, ініційованої Російською Федерацією, він зауважив, що військовій розвідці України давно було відомо про те, що, "в першу чергу, мова йде про учасників незаконних збройних формувань, в другу чергу – чиновників місцевих окупаційних адміністрацій, і тільки в третю – всіх решта".

Бойовиків "Л/ДНР" примушують отримувати російське громадянство

Бойовиків "Л/ДНР" примушують отримувати російське громадянство

Слово і Діло

Тука також розповів, що "учасники незаконних збройних формувань не проявили тієї активності, яку від них очікували ростовські куратори", і тому громадянство РФ їм доводиться надавати "напівпримусово".

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Відповідаючи на запитання, в чому полягає кінцева мета таких дій, він сказав: "Мені важко про це судити, тому що як невладна особа я не отримую інформацію безпосередньо від нашої розвідки, але, по-моєму, політичний мотив – це бажання прив'язати до Росії як до державного утворення людей, що порушили закон".

Тука пояснив: "Адже, з одного боку, ці люди не позбавляються українського громадянства, а з іншого, паралельно вони отримують ще й квазіросійське громадянство, яке теж не є повноцінним російським громадянством, але, тим не менш, вони стають володарями російських паспортів".

"З моєї точки зору, так цих людей примушують вдруге порушувати українське законодавство і мінімізувати з їх боку бажання добровільно складати зброю", – резюмував він.

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Нагадаємо, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, командування збройних сил РФ вживає заходів щодо прискореної паспортизації бойовиків так званих першого і другого армійських корпусів. З 1 жовтня право перебувати в їх лавах матимуть тільки ті бойовики, які отримали російське громадянство, або ті, хто перебуває в процесі його оформлення.

Як писав OBOZREVATEL, в середині серпня з'явилася інформація про те, що нібито майже 10 тисяч осіб в "ДНР" отримали російські паспорти.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Георгій Тука
Місце
Україна
Теги
видача паспортів в Донецьку російські паспорти паспорт Новини Донбасу
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70rus xxx
70rus xxx
Одним словом-Тука.
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