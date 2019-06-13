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"Окупанти панікують": ветеран АТО розповів про наступ ЗСУ на Донбасі

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Покращення позицій Збройних сил України у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі викликає паніку у російських окупантів.

Про це повідомив у ефірі ObozTV ветеран АТО і волонтер Мирослав Гай, коментуючи новину про взяття нових територій у Мар'їнці, у декількох сотнях метрів від окупованого Донецька.

Гай наголосив, що на сході України немає "сепарів". За його словами, там є "колаборанти, російські найманці та військовослужбовці".

"Вони панікують. Достатньо почитати форуми, звернення різного козацтва. Ця паніка доходить і до РФ. Подивіться на заяви Гіркіна та інших осіб, які брали участь в окупації України. Звісно, вони панікують. Вони розуміють, що Україна нарощує свої можливості", — розповів волонтер.

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Він звернув увагу, що останні два роки Україна планомірно і поступово, кожен місяць-другий, покращує свої тактичні позиції.

"Ми не порушуємо Мінських домовленостей. А просто займаємо зручніші позиції згідно з оперативною обстановкою, яка постійно змінюється", — пояснив Гай.

При цьому РФ, попередив він, намагається використовувати подібні дії, щоб звинуватити Україну в якихось порушеннях.

"Але ми показуємо, що тут досить все мирно відбувається. Немає жертв серед мирного населення. З нашого боку не використовується зброя, заборонена Мінськими домовленостями. Тому все, слава Богу, нормально", — резюмував ветеран АТО.

ЗСУ поступово і планомірно покращують свої позиції на Донбасі

ЗСУ поступово і планомірно покращують свої позиції на Донбасі

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Мирослав Гай
Місце
Україна
Теги
ООСЗбройні сили УкраїнибойовикиРосія - країна-агресор
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Никак до чубатых не дойдет пpи любом pаскладе вооpуженного конфлика укpоpейху кpанты.Будет то же что и в 2014.Только тепеpь дойдут до Киева.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
И вот так прошло 5 лет мрийных перемог...
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Бондаоенко Виктор
Бондаоенко Виктор
Кто такой Гай?Ч.мо сикливое.
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