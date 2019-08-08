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"Бойовий генерал!" З'ясувалося, чому в "Л/ДНР" злякалися нового командувача ООС

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Генерал-лейтенант Володимир Кравченко, призначений новим командувачем Операції Об'єднаних сил на Донбасі (ООС), є справжнім бойовим генералом, що має бойовий досвід і користується повагою військовослужбовців.

"Це одне з небагатьох правильних рішень, прийнятих новою владою", – таку думку OBOZREVATEL висловив перший заступник голови Спілки офіцерів України Євген Лупаков.

"На жаль, я не знайомий з ним особисто, але за наявною інформацією, і не лише від росіян, я знаю, що він дійсно бойовий генерал, який знає свою справу, який має бойовий досвід і якого поважають військові", – повідомив він.

Генерал Володимир Кравченко

Генерал Володимир Кравченко

LIGA.net

За оцінками Лупакова, це призначення "матиме позитивні наслідки".

Відповідаючи на запитання, які рішення необхідно ухвалити командувачу ООС, в першу чергу, він сказав: "Навести лад на передовій і вирішити питання з миттєвою відповіддю на обстріли".

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"Засоби для миттєвого визначення місця пострілу – і американські, і наші – у нас є. І отвєтка повинна бути миттєвою і без додаткових команд. У підводників дається команда" занурення ", і весь екіпаж знає, що робити, тільки по одній команді. Так само і тут: є постріл – є отвєтка", – підкреслив офіцер.

Як писав OBOZREVATEL, призначення Володимира Кравченка на пост командувача ООС викликало тривогу в терористичному "ДНР" і у кремлівських пропагандистів. Так, одіозний терорист, "начальник прес-служби народної міліції ДНР" Данило Бессонов заявив, що справою всього життя Кравченка є боротьба з Росією і що він є одним з найбільш принципових генералів сучасної армії України.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Особи
Євген Лупаков Володимир Кравченко
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
У Руины все генералы только и могут от котла до котла
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