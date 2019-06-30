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Бойові літаки НАТО прилетіли в Одесу: що відбувається

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В Одесу в рамках навчань Sea Breeze-2019 продовжують прибувати військово-транспортні літаки країн НАТО.

Повітряні судна доставляють в Україну особовий склад, техніку та необхідне обладнання, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Уточнюється, що підготовка до міжнародних навчань, старт яких заплановано на понеділок, 1 липня, перебуває на фінальній стадії.

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Бойові літаки НАТО прилетіли в Одесу: що відбувається

mil.gov.ua

"Американський літак C-130J Hercules і британський A400 Atlas уже доставили спорядження та перших учасників міжнародних навчань.

До речі, чотиримоторний турбогвинтовий A400 Atlas королівських ВПС Великобританії привіз в Україну загін морського спецназу. З британськими водолазами з Special Boat Service прибуло спецобладнання, спорядження і провіант", – розповіли в прес-службі.

Бойові літаки НАТО прилетіли в Одесу: що відбувається

mil.gov.ua

Бойові літаки НАТО прилетіли в Одесу: що відбувається

mil.gov.ua

Бойові літаки НАТО прилетіли в Одесу: що відбувається

mil.gov.ua

Бойові літаки НАТО прилетіли в Одесу: що відбувається

mil.gov.ua

Нагадаємо, всього в Sea Breeze-2019 візьмуть участь 19 країн, 32 кораблі, 24 літаки і більше 3000 військовослужбовців.

Це – щорічні багатонаціональні навчання, які проводять із 1997 року. Серед країн-учасниць, зокрема, Україна, Франція, Грузія, Польща, Туреччина, Великобританія.

У зв'язку з цим у суботу, 29 червня, бойовий корабель Військово-морських сил США "Карні" (USS Carney) зайшов в акваторію Чорного моря, викликавши паніку Росії.

Для участі в майбутніх навчаннях США також направили новітній десантний катамаран USNS Yuma і ракетний есмінець USS Carney DDG64.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чорному морі в рамках щомісячної підтримки НАТО побував ракетний есмінець Військово-морських сил США "Росс".

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Місце
УкраїнаОдеса
Теги
літакНАТОМіністерство оборони України
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