Бойове завдання: Савченко визнала, що вивозила зброю

Позафракційний народний депутат Надія Савченко заявила, що мала спеціальний бойовий дозвіл на вивезення з окупованих територій Донбасу зброї.

Такі слова прозвучали в Шевченківському районному райсуді Києва, де обирається запобіжний захід для неї.

"Я навіть не знала, яка там зброя. З тим арсеналом, що ви назвали, можна війну виграти. Суд, зрозумійте, те озброєння, яке перевозилося з ворожої території, потрібне було для того, щоб зрозуміти, продавалося воно із зірваних складів, щоб зрозуміти чи виготовляється зброя у них, або поставляється з Росії. Якби зброю хотіли б використовувати в теракті, то не зберігали б на складах військових частин", - сказала вона.

При цьому Савченко стверджує, що зброя перевозилася для тестування.

"Озброєння від противника перевозити потрібно. Тестувати його потрібно, щоб розуміти з чим ми маємо справу. Виконати такі спецоперації досить складно і офіцери ЗСУ такого самі зробити не можуть, потрібна допомога волонтерів. Це спецоперації на вивезення зброї, на які давалися бойові дозволи", - пояснила Савченко.

Як повідомляв "Обозреватель", Савченко під час засідання суду заявила, що "ДНР" і "ЛНР" не є терористичними організаціями.