Заяви "Л/ДНР" про "повну бойову готовніть" своєї "армії" свідчать про те, що Москва почала тиснути на Київ, оскільки дії України вкрай невигідні Кремлю.

Таку думку в статті для "Апострофа" висловив військовий оглядач Михайло Жирохов. Він зазначив: "грізні заяви" з ОРДЛО означають, що з Москви дали команду загострити ситуацію і поставити президента Володимира Зеленського в незручне становище.

"Зараз відбуваються речі, які для Росії неприйнятні. Наприклад, те, що наша делегація висунула російські паспорти представників ОРДЛО в Тристоронній контактній групі (ТКГ). Це означає кінець "Мінська" і всіх домовленостей. Це суперечить позиції Росії, яка відмовляється від статусу сторони конфлікту.

Тепер же, коли Україна вирішила запрошувати в ТКГ переселенців, в ОРДЛО вирішили показати, що існують люди, здатні приймати рішення незалежно від Москви і з ними потрібно домовлятися. Це ще один спосіб тиску на Київ, для того, щоб вивести його на прямий діалог із бойовиками", – вважає Жирохов.

"Це, як любить говорити Путін, многоходовочка, щоб посадити представників Києва і терористів за один стіл", – додав він.

Володимир Путін РБК

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