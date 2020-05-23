Заяви "Л/ДНР" про "повну бойову готовніть" своєї "армії" свідчать про те, що Москва почала тиснути на Київ, оскільки дії України вкрай невигідні Кремлю.

Таку думку в статті для "Апострофа" висловив військовий оглядач Михайло Жирохов. Він зазначив: "грізні заяви" з ОРДЛО означають, що з Москви дали команду загострити ситуацію і поставити президента Володимира Зеленського в незручне становище.

"Зараз відбуваються речі, які для Росії неприйнятні. Наприклад, те, що наша делегація висунула російські паспорти представників ОРДЛО в Тристоронній контактній групі (ТКГ). Це означає кінець "Мінська" і всіх домовленостей. Це суперечить позиції Росії, яка відмовляється від статусу сторони конфлікту.

Тепер же, коли Україна вирішила запрошувати в ТКГ переселенців, в ОРДЛО вирішили показати, що існують люди, здатні приймати рішення незалежно від Москви і з ними потрібно домовлятися. Це ще один спосіб тиску на Київ, для того, щоб вивести його на прямий діалог із бойовиками", – вважає Жирохов.

"Це, як любить говорити Путін, многоходовочка, щоб посадити представників Києва і терористів за один стіл", – додав він.

Володимир Путін РБК

Як писав OBOZREVATEL:

Раніше терористи "Л/ДНР" заявили про те, що призвели до повної бойової готовності свої незаконні збройні формування, пригрозивши готовністю "пересунути лінію фронту". Також окупанти звинуватили українських захисників в обстрілі об'єктів енергетичної інфраструктури.

Українська сторона спростувала ці звинувачення, ініціювавши термінове засідання переговорів ТКГ із представниками РФ.

ЗСУ підкреслили, що українські військовослужбовці відкривають вогонь на Донбасі виключно у відповідь на провокаційні обстріли російсько-окупаційних формувань.

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