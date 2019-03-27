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Бойко і Медведчука вирішили жорстко покарати за вояж до Москви: що відомо

4.4тЧитати матеріал російською

27 березня буде зареєстровано кримінальне провадження про незаконний перетин кордону в зв'язку з польотом до Москви (Росія) народного депутата, кандидата в президенти Юрія Бойка і лідера руху "Український вибір – Право народу", представника "Опозиційною платформи - За життя" Віктора Медведчука.

Про це на засіданні Кабінету міністрів заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Питання не тільки до аерослужби, але і до прикордонної служби, яка випустила цих осіб всупереч встановленому порядку. Проте, провадження буде зареєстровано і відповідна реакція не забариться", - сказав він.

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Віктор Медведчук і Юрій Бойко

Віктор Медведчук і Юрій Бойко

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 22 березня голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук поїхав до Москви на зустріч з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

  • Бойко і Медвудчук вилетіли з аеропорту "Жуляни", порушуючи заборону на прямі перельоти. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив розібратися, хто ухвалив відповідне рішення.

  • Журналіст Роман Цимбалюк висміяв неефективність візиту в Москву Медведчука і Бойко.

  • В СБУ розкрили хитрість Кремля зі скандалом навколо Бойка і Медведчука.

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Особи
Юрій ЛуценкоВіктор МедведчукЮрій Бойко
Місце
Україна
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Сев. Корея отдыхает
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
опг порошенко своих не сдает
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
рап Слава Гриценко! Гриценко в президенты! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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