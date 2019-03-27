Бойко і Медведчука вирішили жорстко покарати за вояж до Москви: що відомо

27 березня буде зареєстровано кримінальне провадження про незаконний перетин кордону в зв'язку з польотом до Москви (Росія) народного депутата, кандидата в президенти Юрія Бойка і лідера руху "Український вибір – Право народу", представника "Опозиційною платформи - За життя" Віктора Медведчука.

Про це на засіданні Кабінету міністрів заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Питання не тільки до аерослужби, але і до прикордонної служби, яка випустила цих осіб всупереч встановленому порядку. Проте, провадження буде зареєстровано і відповідна реакція не забариться", - сказав він.

Віктор Медведчук і Юрій Бойко

Як повідомляв OBOZREVATEL :

22 березня голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук поїхав до Москви на зустріч з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

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