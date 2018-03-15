Боїться за життя: "тітушковод" Крисін не з'явився на суд

Фігурант справи про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія Юрій Крисін не прийшов на підготовче засідання Дарницького райсуду Києва з розгляду справи за звинуваченням у протидії активістам євромайдан в 2014 році.

Адвокат заявив, що Крисін боїться за своє життя, і подав до суду клопотання про проведення закритого судового процесу, а також про надання йому особистої охорони та участі в судових засіданнях по відеоконференцзв'язку, передає УНІАН.

У свою чергу суддя Любов Леонтюк повідомила, що від Крисина 14 березня надійшли три клопотання.

За її словами, в першому клопотанні йдеться про розгляд справи на закритих засіданнях. Крисін обґрунтовує своє прохання тим, що йому погрожують невідомі молоді люди, які в лікарні облили його зеленкою, також приїжджали до нього додому з погрозами. На думку обвинуваченого, розгляд справи в закритому режимі гарантує йому безпеку.

В іншому клопотанні Крисін просить суд виділити йому охорону. У третьому - просить суд дозволити йому брати участь в засіданнях по відеоконференцзв'язку, оскільки йому загрожують активісти громадських організацій, зокрема, "Автомайдану", С14 і "Національних дружин".

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Нагадаємо, 5 березня активісти влаштували Крисіну "коридор ганьби", коли той виходив з будівлі Дарницького суду.

Як повідомляв "Обозреватель", фігурант справи про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія Юрій Крисін відомий у кримінальних колах під прізвиськами "Шафа", "Щур", "Шрек".

За версією правоохоронців, Крисін є однією з ключових фігур в ієрархії тітушок-кримінальників, які займалися нападами, викраденнями, тортурами і вбивствами під час Майдану. Однак всі ці роки правосуддя закривало очі на "подвиги" Крисіна, а апофеозом став несподівано м'який вирок у справі Веремія - умовне покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

Це рішення суду спровокувало акції протесту в Києві.

За даними звинувачення, Крисін у ніч з 18 на 19 лютого 2014 організував групу людей, які вчинили напад на машину таксі, в якій перебував журналіст газети "Вести" В'ячеслав Веремій. Крисін разом з іншими людьми бив журналіста битами, поки один з учасників нападу не наніс Веремію смертельне вогнепальне поранення.

Сам Крисін визнав себе винним у хуліганстві.