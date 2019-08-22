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Боїться долі Захарченка? У Пушиліна помітили армію охоронців

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Ватажок "ДНР" Денис Пушилін раптово збільшив кількість охорони, яка його супроводжує на публіці.

На це звернули увагу на сайті проекту "Інфорпост". Посилення особового складу помітили в ході вручення терористом нагород російським найманцям із загону "Купол".

"На фотографіях мені вдалося нарахувати 16 осіб! Це ж практично цілий взвод! Такої армії охоронців навіть у президента Франції немає", – здивувався автор.

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Денис Пушилін оточив себе армією охорони

Денис Пушилін оточив себе армією охорони

Скріншот із відео

Примітно, що кілька місяців тому Пушиліна зазвичай супроводжували 2-4 охоронці, зараз же кількість зросла в рази.

"Якщо чесно, то мені не зовсім зрозуміло, що його змусило так зробити. Ніби навряд чи йому що-небудь загрожує в тилу. Хоча якщо згадати, як закінчив його попередник Олександр Захарченко, то і Пушиліна подібне може чекати за кожними дверима", – припустив автор.

Відзначається також, що фото Пушиліна з охороною, які поширили сепаратистські ресурси, незабаром зникли.

У Пушиліна на врученні нагород найманцям помітили армію охорони

У Пушиліна на врученні нагород найманцям помітили армію охорони

Ресурси сепаратистів

Пушилін прийшов на вручення нагород найманцям з охороною

Пушилін прийшов на вручення нагород найманцям з охороною

Ресурси сепаратистів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Пушилін "дерибанить" гуманітарну допомогу, яку Росія час від часу поставляє на окупований Донбас.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ДНР терористи "ДНР"
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
«Знает кошка, чье мясо съела» . И что самое главное: боится ! В кафе небось ни ногой ? Но ФСБ-шники изобретательные ребята, так что ... Аминь !
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Причиной увеличенного числа охранников является общая граница ДНР с рассадником мирового терроризма Украиной. Тот же Шеремет погиб совсем не в ДТП.
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Мельников Дмитрий, у кого что болит ? Ну ка напомни, в какой стране Украина террор устраивала ? А про Рашу масса инфы: Молдова, Грузия, Украина, Сирия, мало ?
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Мельников Дмитрий, да и Чуркин умеер не от инфаркта))
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