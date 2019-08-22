Боїться долі Захарченка? У Пушиліна помітили армію охоронців

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін раптово збільшив кількість охорони, яка його супроводжує на публіці.

На це звернули увагу на сайті проекту "Інфорпост". Посилення особового складу помітили в ході вручення терористом нагород російським найманцям із загону "Купол".

"На фотографіях мені вдалося нарахувати 16 осіб! Це ж практично цілий взвод! Такої армії охоронців навіть у президента Франції немає", – здивувався автор.

Денис Пушилін оточив себе армією охорони Скріншот із відео

Примітно, що кілька місяців тому Пушиліна зазвичай супроводжували 2-4 охоронці, зараз же кількість зросла в рази.

"Якщо чесно, то мені не зовсім зрозуміло, що його змусило так зробити. Ніби навряд чи йому що-небудь загрожує в тилу. Хоча якщо згадати, як закінчив його попередник Олександр Захарченко, то і Пушиліна подібне може чекати за кожними дверима", – припустив автор.

Відзначається також, що фото Пушиліна з охороною, які поширили сепаратистські ресурси, незабаром зникли.

У Пушиліна на врученні нагород найманцям помітили армію охорони Ресурси сепаратистів

Пушилін прийшов на вручення нагород найманцям з охороною Ресурси сепаратистів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Пушилін "дерибанить" гуманітарну допомогу, яку Росія час від часу поставляє на окупований Донбас.

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