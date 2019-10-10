Бої за Іловайськ: військова прокуратура нагряне в Офіс Зеленського

Головній військовій прокуратурі України дозволили вилучити з Офісу президента Володимира Зеленського документи щодо проведення антитерористичної операції в районі Іловайська у серпні 2014 року.

Про це у четвер, 10 жовтня, повідомила пресслужба ГВП у Facebook.

"Прокурором отримано дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ і вилучення в Офісі президента України документів, що стосуються обставин проведення антитерористичної операції у серпні 2014 року в районі Іловайська", – йдеться у повідомленні.

Військова прокуратура нагряне в Офіс Зеленського через Іловайськ

У військовій прокуратурі нагадали, що саме вони здійснюють досудове розслідування за фактом ведення Російською Федерацією агресивної війни проти України, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки.

"У зазначеному кримінальному провадженні досліджуються обставини Іловайської трагедії, а також причини і наслідки, за яких відбулися ці події", – пояснили у пресслужбі.

"У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні буде забезпечено всебічне і неупереджене дослідження всіх обставин ухвалення рішень із планування і проведення у серпні 2014 року бойової операції в районі міста Іловайськ", – запевнили у ГВП.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський призначив День пам'яті захисників України на 29 серпня і приурочив його до річниці Іловайскої трагедії на Донбасі.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що в боях за Іловайськ у серпні 2014 року українська армія втратила 220 бійців, ще 40 зникли безвісти, а 13 військових досі перебувають у полоні.

У мережі з'явилося відео з моторошними одкровеннями захисника України про те, яким тортурам піддавалися воїни ЗСУ з боку терористів "ДНР" під час Іловайського котла.

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