Бої за Іловайськ: у Генштабі озвучили нові дані щодо загиблих у котлі

У боях за Іловайськ у серпні 2014 року українська армія втратила 220 бійців, ще 40 зникли безвісти, а 13 військових досі перебувають у полоні.

Як передає ВВС, про це повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Також уточнили втрати під час виходу бійців "зеленим" коридором. "Саме 29 серпня 2014: загинуло – 129 осіб, поранено – 18 осіб, зникли безвісти – 22 (станом на 22 серпня 2019 – 10 залишаються), в заручниках – 10 (станом на 29.08.2014)", – поінформували в Генштабі.

Відзначається, що "до загиблих додано кількість зниклих безвісти, які були ідентифіковані з експертизою ДНК станом на 16 серпня 2019".

Дані не враховують загиблих добровольчих підрозділів МВС, які воювали в Іловайську в серпні 2014-го разом з армією. Раніше військова прокуратура повідомляла, що загальні втрати МВС і ЗСУ в Іловайську склали 366 бійців. При цьому ексглава Генштабу Віктор Муженко заявляв, що добробати втратили в боях за Іловайськ близько 200 бійців.

Так, загальні втрати сил АТО під Іловайськ можуть досягати 420 бійців.

Іловайськ Donbass.live

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки українських військових загинули на Донбасі з початку 2019 року. З'ясувалося, що найбільші втрати ЗСУ понесли в квітні і липні.

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