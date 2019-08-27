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Бої за Іловайськ: у Генштабі озвучили нові дані щодо загиблих у котлі

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У боях за Іловайськ у серпні 2014 року українська армія втратила 220 бійців, ще 40 зникли безвісти, а 13 військових досі перебувають у полоні.

Як передає ВВС, про це повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Також уточнили втрати під час виходу бійців "зеленим" коридором. "Саме 29 серпня 2014: загинуло – 129 осіб, поранено – 18 осіб, зникли безвісти – 22 (станом на 22 серпня 2019 – 10 залишаються), в заручниках – 10 (станом на 29.08.2014)", – поінформували в Генштабі.

Відзначається, що "до загиблих додано кількість зниклих безвісти, які були ідентифіковані з експертизою ДНК станом на 16 серпня 2019".

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Дані не враховують загиблих добровольчих підрозділів МВС, які воювали в Іловайську в серпні 2014-го разом з армією. Раніше військова прокуратура повідомляла, що загальні втрати МВС і ЗСУ в Іловайську склали 366 бійців. При цьому ексглава Генштабу Віктор Муженко заявляв, що добробати втратили в боях за Іловайськ близько 200 бійців.

Так, загальні втрати сил АТО під Іловайськ можуть досягати 420 бійців.

Іловайськ

Іловайськ

Donbass.live

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки українських військових загинули на Донбасі з початку 2019 року. З'ясувалося, що найбільші втрати ЗСУ понесли в квітні і липні.

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Теми
Бої за Іловайськ Війна на Донбасі АТО на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Лапшу с ушей снимите! Там такая мясо рубка была! Я там не был , но поверье солдату
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Немеренно
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Golan Sim
Golan Sim
И ещё: "Нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые "украинцы"! Это отребье, взращенное поляками из самых гнусных отбросов русского народа (убийц, карьеристов, пресмыкающейся перед властью интеллигенции), готово за власть и доходное место убить собственных отца и мать! Эти выродки готовы разорвать своих соплеменников, и даже не ради выгоды, а ради удовлетворения своих низменных инстинктов, для них не существует ничего святого, предательство является для них нормой жизни, они убоги умом, злобны, завистливы, хитры особой хитростью. Эти нелюди, вобрали в себя все самое плохое и низменное от русских, поляков, и австрийцев, для хороших качеств в душе их не осталось места.." Benjamean Walter(C)1939.
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Уляхин Александр
Уляхин Александр
Golan Sim, научись сначала выражать СВОИ мысли, если они у тебя конечно в голове вообще появляются. а потом уже этим делится с другими.
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Уляхин Александр
Уляхин Александр
Golan Sim, это шедевр, браво!!! Я в восторге от вашего высера.
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