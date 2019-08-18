Бої за Іловайськ: опубліковано переконливі докази причетності Росії

Група британських розслідувачів Forensic Architecture знайшла нові докази участі російської армії в боях на Донбасі. Надалі ці матеріали будуть використовувати в позові проти Росії в Європейському суді з прав людини.

Дослідники проаналізували дані з супутників, де була зафіксована колонна військової техніки з РФ, яка перебувала на території України, зокрема, в боях за Іловайськ в серпні 2014 року, пише The Gaurdian.

Це, зокрема, танки Т-72Б3, які в той час використовувалися винятково російською армією.

В ході своєї роботи розслідувачі вивчили близько 2500 годин відео, опублікованих жителями Донбасу в період боїв.

Російська техніка Кадр з відео

Оскільки Росія весь час заперечувала свою причетність до боїв, пошуками доказів також зайнялися в Європейському центрі захисту прав людини.

"Докази російської військової участі повинні бути якомога більш переконливими. Якщо ви просто подивитеся онлайн відео, то не знаєте, чи була якась маніпуляція, але в таких важких випадках, як цей, вони неймовірно корисні", – розповіла директорка з правових питань Європейського центру з прав людини Джесіка Гаврон.

Як писав OBOZREVATEL, у квітні з'ясувалися нові докази провини Росії у катастрофі рейсу MH17 на Донбасі. Зокрема, російський військовий Сергій Дубинський з позивним "Похмурий", який причетний до катастрофи лайнера МН-17 "Малайзійських авіаліній", перебував у зоні бойових дій як відставний офіцер армії РФ.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся