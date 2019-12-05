Бої за Іловайськ і Дебальцеве: Україна звернулася до Міжнародного суду через звірства Росії

ГПУ направила інформаційне повідомлення в Міжнародний кримінальний суд щодо страти російськими окупантами 9 військовослужбовців ЗСУ під час боїв за Іловайськ і Дебальцеве.

Воно було направлено на підставі ст. 15 Римського Статуту адвокатами "Української Гельсінської спілки з прав людини" спільно з прокурорами Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

"Суть повідомлення складається з фактів позасудових страт 9 військовослужбовців Збройних Сил України представниками проросійської організованої групи "Козачий союз "Область війська Донського" в ході боїв за Іловайськ у 2014 році та Дебальцеве у 2015 році. Повідомлення розглядатимуться Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду разом із іншими епізодами серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, вчинених проросійськими силами на Сході України в період 2014-2019 років", – сказано в заяві.

Україна надала фото- та відеодокази, які прямо вказують на факт захоплення українських військових в полон, показання очевидців вбивств полонених, документи, що підтверджують смерть військовослужбовців у полоні.

найманці РФ, ілюстрація Хвиля

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський призначив День пам'яті захисників України на 29 серпня і приурочив його до річниці Іловайської трагедії на Донбасі.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що в боях за Іловайськ в серпні 2014 року українська армія втратила 220 бійців, ще 40 пропали без вісті, а 13 військових досі перебувають в полоні.

У мережі з'явилося відео з моторошними одкровеннями захисника України про те, яким тортурам піддавалися воїни ЗСУ з боку терористів "ДНР" під час Іловайського котла.

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