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5 грудня • оновлено в 19:36
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/ Розслідування

Бої за Іловайськ і Дебальцеве: Україна звернулася до Міжнародного суду через звірства Росії

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ГПУ направила інформаційне повідомлення в Міжнародний кримінальний суд щодо страти російськими окупантами 9 військовослужбовців ЗСУ під час боїв за Іловайськ і Дебальцеве.

Воно було направлено на підставі ст. 15 Римського Статуту адвокатами "Української Гельсінської спілки з прав людини" спільно з прокурорами Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

"Суть повідомлення складається з фактів позасудових страт 9 військовослужбовців Збройних Сил України представниками проросійської організованої групи "Козачий союз "Область війська Донського" в ході боїв за Іловайськ у 2014 році та Дебальцеве у 2015 році. Повідомлення розглядатимуться Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду разом із іншими епізодами серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, вчинених проросійськими силами на Сході України в період 2014-2019 років", – сказано в заяві.

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Річниця окупації Дебальцевого: розкрилася правда про провокацію "ДНР"

Україна надала фото- та відеодокази, які прямо вказують на факт захоплення українських військових в полон, показання очевидців вбивств полонених, документи, що підтверджують смерть військовослужбовців у полоні.

найманці РФ, ілюстрація

найманці РФ, ілюстрація

Хвиля

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент України Володимир Зеленський призначив День пам'яті захисників України на 29 серпня і приурочив його до річниці Іловайської трагедії на Донбасі.

  • У Генштабі ЗСУ повідомили, що в боях за Іловайськ в серпні 2014 року українська армія втратила 220 бійців, ще 40 пропали без вісті, а 13 військових досі перебувають в полоні.

  • У мережі з'явилося відео з моторошними одкровеннями захисника України про те, яким тортурам піддавалися воїни ЗСУ з боку терористів "ДНР" під час Іловайського котла.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Бої за Вуглегірськ і Дебальцеве Бої за Іловайськ
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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Petrov Valery
Petrov Valery
Вот почему уkры обижаются, что весьмир над ними ржёт? Из-за таких историй. Им что, влом почитать Устав Международного суда ООН? Где написано, что суд "вправе рассматривать дело лишь в том случае, если соответствующие государства дали согласие на то, чтобы стать стороной разбирательства в Суде (принцип согласия сторон)". Без этого согласия можно судить только Великобританию :)
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
А чё в международный то? Шо, сами уже и судить не можете, попрошайки?
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А че так мало? - там-сотни кипорхов на удобрения пошли...
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