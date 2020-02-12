"Не змогли тоді, не зможуть і зараз": у п'яту річницю Мінська з'явилося моторошне відео спроби знищення ЗСУ в Дебальцевому

П'ять років тому – 12 лютого 2015 року – в Мінську було укладено угоду про перемир'я на Донбасі, якої згодом російські окупанти не дотримувалися.

На сторінці у Facebook волонтерського фонду "Повернись живим" до цієї річниці опублікували відео обстрілу Дебальцевого терористами в лютому-2015 (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Ролик, як пишуть у мережі, зняв із даху будинку український навідник, який намагався визначити, звідки ведеться вогонь.

Обстріл Дебальцевого Скрін відео

"У своїх мемуарах тодішній президент Франції Франсуа Олланд пише, що російський лідер [у Мінську] погрожував президенту України "остаточно розчавити" ЗСУ на Донбасі", – зазначили волонтери.

Підкреслюється, що в боях за Дебальцеве в січні-лютому 2015 року загинуло 268 українських військових.

"7 хвилин із Дебальцевого очима наших військових. Про те, як російські терористи намагалися втілити наказ про знищення української армії. У них це не вдалося тоді, не вдасться і зараз", – сказано в повідомленні.

Додамо: угоду 12 лютого 2015 року підписала контактна група в складі представника ОБСЄ Хайді Тальявіні, Леоніда Кучми від України і Михайла Зурабова від Росії, а також керівників самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького.

Коментарі до відео Скріншот

Коментарі до відео Скріншот

Коментарі до відео Скріншот

Коментарі до відео Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2014-2016 роках на Донбасі було знищено найбільше української військової техніки – близько 2576 одиниць.

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