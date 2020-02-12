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12 лютого • оновлено в 20:56
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"Не змогли тоді, не зможуть і зараз": у п'яту річницю Мінська з'явилося моторошне відео спроби знищення ЗСУ в Дебальцевому

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П'ять років тому – 12 лютого 2015 року – в Мінську було укладено угоду про перемир'я на Донбасі, якої згодом російські окупанти не дотримувалися.

На сторінці у Facebook волонтерського фонду "Повернись живим" до цієї річниці опублікували відео обстрілу Дебальцевого терористами в лютому-2015 (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Ролик, як пишуть у мережі, зняв із даху будинку український навідник, який намагався визначити, звідки ведеться вогонь.

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Обстріл Дебальцевого

Обстріл Дебальцевого

Скрін відео

"У своїх мемуарах тодішній президент Франції Франсуа Олланд пише, що російський лідер [у Мінську] погрожував президенту України "остаточно розчавити" ЗСУ на Донбасі", – зазначили волонтери.

Підкреслюється, що в боях за Дебальцеве в січні-лютому 2015 року загинуло 268 українських військових.

"7 хвилин із Дебальцевого очима наших військових. Про те, як російські терористи намагалися втілити наказ про знищення української армії. У них це не вдалося тоді, не вдасться і зараз", – сказано в повідомленні.

Додамо: угоду 12 лютого 2015 року підписала контактна група в складі представника ОБСЄ Хайді Тальявіні, Леоніда Кучми від України і Михайла Зурабова від Росії, а також керівників самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького.

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Скріншот

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Скріншот

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Скріншот

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2014-2016 роках на Донбасі було знищено найбільше української військової техніки – близько 2576 одиниць.

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Читайте всі новини по темі "мінські домовленості" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
мінські домовленості Мирні переговори в Мінську Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Бої за Вуглегірськ і Дебальцеве
Місце
Україна
Теги
повернись живим Збройні сили України Донбас Новини Донбасу переговори щодо Донбасу видео
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Комментарии на сайте не модерированы
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
помойка обоза вы серьезно .мало то что вы де-рь-мом питаетесь так вы еще и тормознуть этому видео уже 4 года
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Какие слова нельзя печатать? Постоянно удаляют посты
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Lisitsin Vitalii
Lisitsin Vitalii
Через пару лет в учебнике истории напишут о героической победе воинов света, взявших в окружение войска РФ, десятикратно превосходивших в численности ВСУ
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