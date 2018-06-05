Бої тривають: "Л/ДНР" зазнали поразки на Донбасі

У понеділок, 4 червня, підрозділи Об'єднаних сил не дозволяли противнику поліпшити тактичне положення, вели активну оборону і давали адекватну відповідь супротивнику.
У результаті терористи "Л / ДНР" зазнали втрат - двоє вбитих і шестеро поранених, передає прес-центр ООС.
Українські військові за добу не постраждали.
Війна на Донбасі
24 Канал
Так, бої тривали в районі населених пунктів Кримське і Новотошківське, що на Луганщині. На горлівському напрямку - в районі населеного пункту Зайцеве. Не припиняються бойові дії на донецькому напрямку поблизу Авдіївки, Пісок, Красногорівки, Мар'їнки і Новотроїцького. На маріупольському напрямі - в районі населеного пункту Лебединський.
Російсько-окупаційні війська 30 раз вдавалися до прицільного вогню по наших позиціях, із них 10 разів застосовували артилерію і міномети.
Як повідомляв OBOZREVATEL, пізно увечері 4 червня на Донбасі розгорівся серйозний бій. Вибухи були чутні в районі Донецької фільтрувальної станції. Про руйнування і постраждалих поки невідомо.
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