Бої тривають: "Л/ДНР" зазнали поразки на Донбасі

У понеділок, 4 червня, підрозділи Об'єднаних сил не дозволяли противнику поліпшити тактичне положення, вели активну оборону і давали адекватну відповідь супротивнику.

У результаті терористи "Л / ДНР" зазнали втрат - двоє вбитих і шестеро поранених, передає прес-центр ООС.

Українські військові за добу не постраждали.

Війна на Донбасі 24 Канал

Так, бої тривали в районі населених пунктів Кримське і Новотошківське, що на Луганщині. На горлівському напрямку - в районі населеного пункту Зайцеве. Не припиняються бойові дії на донецькому напрямку поблизу Авдіївки, Пісок, Красногорівки, Мар'їнки і Новотроїцького. На маріупольському напрямі - в районі населеного пункту Лебединський.

Російсько-окупаційні війська 30 раз вдавалися до прицільного вогню по наших позиціях, із них 10 разів застосовували артилерію і міномети.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізно увечері 4 червня на Донбасі розгорівся серйозний бій. Вибухи були чутні в районі Донецької фільтрувальної станції. Про руйнування і постраждалих поки невідомо.