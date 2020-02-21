Працювати будуть з доступом до держтаємниці: Арахамія оголосив про секретне відео щодо наступу терористів на Донбасі

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони створить робочу групу для розслідування наступу терористів на позиції Збройних сил на Донбасі 18 лютого.

Про це, як передає "Інтерфакс-Україна", повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 21 лютого. Він уточнив, що в уряду є оперативне відео закритого характеру, що показує події в зоні ООС.

"Тому ми вирішили створити робочу групу. Представники комітету, які в неї увійдуть, мають доступ до державної таємниці, зможуть у рамках робочої групи ознайомитися з деталями й отримати інформацію", – зазначив політик.

"Група працюватиме таким чином: посилаємо запит у Генштаб, домовляємося про час, аналізуємо матеріали, після чого буде фінальна доповідь на комітеті", – додав Арахамія.

Війна на Донбасі. Ілюстрація РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі.

У результаті бою, який тривав поблизу Золотого, ЗСУ зазнали важких втрат. Загинув гранатометчик Максим Хітайлов 1997 року народження.

Він служив у 72-й окремій механізованій бригаді ЗС України. Хлопець був родом із Полтавської області.

21 лютого в Полтаві попрощалися з убитим захисником.

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