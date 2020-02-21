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22 лютого • оновлено в 00:08
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Працювати будуть з доступом до держтаємниці: Арахамія оголосив про секретне відео щодо наступу терористів на Донбасі

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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони створить робочу групу для розслідування наступу терористів на позиції Збройних сил на Донбасі 18 лютого.

Про це, як передає "Інтерфакс-Україна", повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 21 лютого. Він уточнив, що в уряду є оперативне відео закритого характеру, що показує події в зоні ООС.

"Тому ми вирішили створити робочу групу. Представники комітету, які в неї увійдуть, мають доступ до державної таємниці, зможуть у рамках робочої групи ознайомитися з деталями й отримати інформацію", – зазначив політик.

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"Група працюватиме таким чином: посилаємо запит у Генштаб, домовляємося про час, аналізуємо матеріали, після чого буде фінальна доповідь на комітеті", – додав Арахамія.

Війна на Донбасі. Ілюстрація

Війна на Донбасі. Ілюстрація

РБК-Україна

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу ООС Новини ЛНР Верховна Рада України Новини Донбасу Новини ДНР
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