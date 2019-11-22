Богдана спіймали на жорсткому порушенні закону

Глава Офісу президента Андрій Богдан тричі займав державні посади, але продовжував адвокатську діяльність. Це суперечить закону.

Про це дізналися журналісти програми "Схеми". Так, за часів президента Віктора Ющенка Андрій Богдан понад рік був заступником міністра юстиції Миколи Оніщука та помічником народного депутата Андрія Портнова.

В цей же час Богдан керував адвокатським об'єднанням і був чинним адвокатом. Це йшло врозріз із законами про боротьбу з корупцією, про адвокатську діяльність і державну службу.

До 2004 року при президенті Леоніді Кучмі Богдан був помічником судді Київського апеляційного господарського суду. Адвокатську діяльність він не припиняв, незважаючи на те, що помічникові судді було прямо заборонено працювати адвокатом.

Під час президентства Віктора Януковича Богдан обіймав посаду урядового уповноваженого по боротьбі з корупцією.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив владу в тому, що вона недогледіла за Богданом.

"Значить, щось було неправильно. Куди дивилася влада? А що тут оцінювати? Ви самі знаєте, як в Україні люди живуть", – зазначив він.

Богдана викрили в порушенні закону РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богдана запідозрили в незаконному користуванні послугами державної охорони та отриманні автомобільних номерів для прикриття.

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