Богдан у ДБР розкрив джерело заяв про 'зраду' в ОПУ

Ексглаву ОПУ Андрія Богдана на допиті в ДБР розпитували про можливі контакти чиновників із російськими органами влади. При цьому Богдан розповів, що дізнався інформацію зі ЗМІ.

Про це повідомляє пресслужба Бюро. Правоохоронці зазначили, що Богдана було викликано на допит як свідка.

"Метою допиту було з'ясування наявних у свідка достовірних даних і підтвердження здійснення українськими чиновниками можливих протиправних дій на користь іншої держави", – йдеться в повідомленні.

У ДБР додали, що Богдан сказав, що такою інформацією не володіє і доказів у нього немає. А про можливі незаконні дії українських посадових осіб він дізнався зі ЗМІ.

Телеґрам-канал Pavlovsky NEWS опублікував відео, на якому Богдан розповів, що в ДБР його запитували про вагнерівців. У відповідь ексглава ОПУ запропонував допитати учасників наради, де й було ухвалено рішення про скасування спецоперації. Детально він не розповів, пославшись на таємницю слідства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 вересня стало відомо, що Андрія Богдана викликали на допит у Державне бюро розслідувань. 14 вересня він прийшов до ДБР і заявив про шахрайство.

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