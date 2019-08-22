Богдан подав позов на журналістів: що відомо

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан подав позов на журналістів-розслідувачів програми "Схеми: корупція в деталях" (проект "Радіо Свобода").

Як ідеться на сайті Шевченківського районного суду Києва, предметом позову є захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

Відповідачами вказані керівник програми "Схеми: корупція в деталях" Наталія Седлецька, журналісти Максим Савчук та Валерія Єгошина.

Андрій Богдан 24 канал

Позов поданий 20 серпня, справа буде розглянута суддею Іриною Фроловою.

У свою чергу, журналісти відзначили, що позов ще не отримали.

"На даний момент ні журналісти, ні редакція Радіо Свобода тексту позову ще не отримали. Тільки він надійде, ми проаналізуємо його з юристами і озвучимо нашу позицію щодо позовних вимог Андрія Богдана", - сказала головний редактор Київського бюро Радіо Свобода Інна Кузнецова.

Нагадаємо: в розслідуванні журналістів програми "Схеми" йшлося, що Богдан 13 березня нібито таємно зустрічався в Конституційному суді з його головою Станіславом Шевчуком. Зазначалося, що про зустріч свідчать дані журналу відвідувань КС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богдан зухвало наїхав на журналістів, коментуючи звинувачення ЗМІ після новини про відставку.

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