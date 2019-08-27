Богатирьову затримали в аеропорту: хто вона і в чому підозрюється

У вівторок, 27 серпня, в аеропорту Києва затримали екссоратницю колишнього президента України Віктора Януковича Раїсу Богатирьову, яку підозрюють у масштабних розкраданнях із держбюджету.

OBOZREVATEL пропонує вам повну біографію скандальної політичної діячки.

Богатирьова народилася 6 січня 1953 року в місті Бакал у Російській Федерації в сім'ї робітників, яка незабаром переїхала до Краматорська Донецької області. Вона закінчила в 1977 році Харківський медичний інститут і заочно пройшла навчання в Київському університеті імені Тараса Шевченка, отримавши диплом юриста.

Раїсу Богатирьову затримали в аеропорту delo.ua

Після закінчення інституту працювала лікарем, заступником головного лікаря з питань організації допомоги дітям і матерям. У 1996 році захистила кандидатську, а в 2000 році – докторську дисертації з медицини.

У 1990 році почалася її політична кар'єра – Богатирьову обрали народним депутатом. Всього мандат у Верховній Раді діставався їй 6 разів.

У 1994-1999 роках обіймала посаду заступника міністра охорони здоров'я України, в 1999 – 2000 – міністра охорони здоров'я. Консультувала другого президента України Леоніда Кучму.

На президентських виборах 2004 року стала довіреною особою кандидата в президенти Віктора Януковича. Незабаром посіла місце заступника голови фракції Партії регіонів. З грудня 2007 року – секретар РНБОУ.

Ющенко призначив Богатирьову в РНБО politeka.net

28 січня 2008 політрада Партії Регіонів виключила Богатирьову з політичної сили за її позицію щодо грузинсько-осетинського конфлікту.

14 лютого 2012 року вона була звільнена з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони України і призначена віце-прем'єр-міністром – міністром охорони здоров'я України, чиї обов'язки виконувала до 2014 року.

Богатирьова була довіреною особою Януковича Антикор

6 березня 2014 року увійшла до списку осіб, на яких поширюються санкції Євросоюзу і Канади. 21 жовтня 2014 року Генеральною прокуратурою України Богатирьова оголошена в розшук. 20 березня 2015 року заочно заарештована Печерським районним судом Києва.

Після цього до вересня 2016 року чиновницю розшукував "Інтерпол", проте пізніше всі заходи щодо неї були припинені.

Раїсу Богатирьову затримали одразу після прильоту в Україну РБК-Україна

Богатирьову підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах під час організації та проведенні закупівель лікарських засобів і виробів медичного призначення. Їй загрожує від семи до дванадцяти років ув'язнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Богатирьову затримали одразу після прильоту в Україну в аеропорту "Жуляни".

Її посадили на ніч в ізолятор до слухання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал