Богатирьову відпустять? Адвокат прояснив нюанси скандальної справи

Печерський райсуд Києва може відпустити колишнього міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову, яку затримали 27 серпня в аеропорту "Жуляни" і відправили до ізолятора тимчасового тримання.

Такий прогноз дав в ефірі ObozTV адвокат Єгор Штокалов. "Відпустять її, найімовірніше, сьогодні (28 серпня. – Ред.)", – вважає юрист.

Штокалов зазначив, що стаття, яку інкримінують екссоратниці президента-втікача Віктора Януковича, допускає запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Але враховуючи, що Голосіївський райсуд все-таки зобов'язав закрити кримінальне провадження, до того ж "у найкоротший термін"... Припускаю, що слідчий суддя або відмовить в обранні запобіжного заходу, або обере його у вигляді особистого зобов'язання. Тобто вона зобов'язується за першим викликом прибувати до слідчого і судді для розгляду будь-якого процесуального питання", – пояснив він.

На думку адвоката, Богатирьова чудово розуміла, що її затримають після прильоту в Україну.

"На сайті МВС є офіційний розділ – особи, які переховуються від правоохоронців. І там досі висить її картка. Ця інформація відкрита і публічна. Щонайменше перед тим, як повертатися в Україну, потрібно було дочекатися, поки ця картка звідти зникне", – зазначив Штокалов.

"Чому вона поспішила – для мене залишається загадкою", – додав він.

Раїса Богатирьова LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

27 серпня ексміністр охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича Раїса Богатирьова повернулася до України. Її затримали в аеропорту "Жуляни" і передали співробітникам Нацполіції.

Затриману Богатирьову одразу ж доставили до суду. Але оскільки був неробочий час, її помістили в ізолятор тимчасового тримання. 28 серпня суд має обрати ексміністру запобіжний захід.

Богатирьову підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

До вересня 2016 року вона перебувала в міжнародній базі розшуку Інтерполу, але потім скандального міністра звідти прибрали. У базі розшуку МВС України Богатирьова значиться й досі.

У серпні 2019 року Голосіївський райсуд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру закрити справу щодо Богатирьової. Однак у прокуратурі заявляли, що мають намір оскаржити це рішення.

Хто така Богатирьова і в чому вона підозрюється – читайте тут.

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