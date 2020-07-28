Житель Луганска Алексей Шитов летом 2014 года стал свидетелем минометных обстрелов, которым подвергали Луганск боевики "ЛНР". Террористы, которые контролировали город, обстреливали из одного района другой, а затем сваливали эти обстрелы на "кровавых карателей".

Луганчанин зафиксировал обстрелы на видео. По звуку хорошо слышно, что миномет стреляет в городе, а через несколько секунд снаряд падает в соседнем районе. Таким образом, имеем очередное подтверждение того, что Луганск летом 2014 года обстреливали сами же "ополченцы".

Автор выложил ролик еще в 2014 году, и все это время видео было в открытом доступе, но просмотров практически не было. Я наткнулся на него случайно, и считаю его чрезвычайно важным свидетельством, которое необходимо распространить.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.