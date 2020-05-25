Боєць ЗСУ відзначився відважним порятунком товариша на Донбасі. Фото
На Донбасі боєць ЗСУ відважно кинувся рятувати свого бойового товариша, який опинився під землею після атаки терористів "Л/ДНР".
Про це в Facebook розповів журналіст Олександр Махов. Окупанти ввечері 24 травня обстріляли українських військових у районі Новолуганського, більше години били з самохідних артилерійських установок, випустивши близько сотні снарядів.
"Один зі 122 мм снарядів потрапив точно в бліндаж. Там у цей час був один з армійців – Ярослав. Його засипало землею. Його побратим Володимир під обстрілом кинувся рятувати друга – руками викопав два метри землі і витягнув Ярослава майже неушкодженим", – розповів Махов.
Для Ярослава це перша ротація і після госпіталю він хоче знову повернутися на фронт. "Зараз з'їжджу на госпіталь, підлікуюсь, і відразу назад до своїх хлопців. А як же вони без мене? Хто ж нашу землю буде відстоювати, як не ми!" – прокоментував він.
Володимир же на війні з 2015 року. За словами журналіста, командування бригади вже подало чоловіка на державну нагороду за виявлену мужність.
У повідомленні бригади відзначили, що вогонь по бійцях вели з Горлівки, окупанти розташувалися недалеко від місця проживання мирного населення.
Як писав OBOZREVATEL, 25 травня російські терористи на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню, але втрат серед українських захисників не було.