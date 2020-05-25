На Донбасі боєць ЗСУ відважно кинувся рятувати свого бойового товариша, який опинився під землею після атаки терористів "Л/ДНР".

Про це в Facebook розповів журналіст Олександр Махов. Окупанти ввечері 24 травня обстріляли українських військових у районі Новолуганського, більше години били з самохідних артилерійських установок, випустивши близько сотні снарядів.

"Один зі 122 мм снарядів потрапив точно в бліндаж. Там у цей час був один з армійців – Ярослав. Його засипало землею. Його побратим Володимир під обстрілом кинувся рятувати друга – руками викопав два метри землі і витягнув Ярослава майже неушкодженим", – розповів Махов.

Боєць ЗСУ Ярослав Facebook Oleksandr Makhov

Для Ярослава це перша ротація і після госпіталю він хоче знову повернутися на фронт. "Зараз з'їжджу на госпіталь, підлікуюсь, і відразу назад до своїх хлопців. А як же вони без мене? Хто ж нашу землю буде відстоювати, як не ми!" – прокоментував він.

Боєць ЗСУ Ярослав facebook.com/24th.brigade

Володимир же на війні з 2015 року. За словами журналіста, командування бригади вже подало чоловіка на державну нагороду за виявлену мужність.

У повідомленні бригади відзначили, що вогонь по бійцях вели з Горлівки, окупанти розташувалися недалеко від місця проживання мирного населення.

Боєць ЗСУ Володимир Facebook Oleksandr Makhov

Facebook Oleksandr Makhov

Facebook Oleksandr Makhov

Facebook Oleksandr Makhov

Як писав OBOZREVATEL, 25 травня російські терористи на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню, але втрат серед українських захисників не було.