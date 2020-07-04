Боєць ЗСУ отримав наскрізне поранення під Маріуполем, – штаб ООС

Один боєць ЗСУ отримав поранення в результаті обстрілів російсько-окупаційних військ в суботу, 4 липня.

Про це повідомив прес-центр штабу ООС в Facebook. Бої розв'язалися недалеко від населеного пункту Пищевик в Донецькій області.

"Ворог відкривав вогонь по українських захисниках з великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один наш воїн отримав вогнепальне наскрізне кульове поранення", – сказано в заяві.

Постраждалого захисника оперативно доставили в лікувальний заклад і надали належну медичну допомогу.

"Такі агресивні дії російських окупантів не залишилися безкарними. Вогнем військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил придушили ворожу активність", – відзначили в штабі ООС.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Берліні пройшла зустріч радників лідерів країн нормандського формату. Сторони не змогли домовитися про особливий статус Донбасу, Москва звинуватила в цьому Київ.