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16 грудня • оновлено в 16:20
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"Україну хочуть знищити": Зеленського закликали не сідати за стіл з "ляльками" Кремля

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Боєць ЗСУ, артилерист резерву Андрій Кобзар заявив, що внесення змін до Мінських домовленостей шляхом прямого діалогу з "ДНР" і "ЛНР" неприпустимо.

За його словами, такий крок буде "ще однією спробою повзучої легалізації цих квазіутворень". Про це він сказав OBOZREVATEL.

"Спочатку посадити за стіл переговорів, а потім визнати ці "республіки". Потім всі скажуть, що це громадянська війна, внутрішній конфлікт тощо. Я дуже сподіваюся, що в адміністрації чинного президента усвідомлюють таку небезпеку і будуть усіма можливими методами уникати цього. Є "нормандський формат", і цього цілком достатньо", – підкреслив боєць.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Він додав, що вважає ватажків терористичних "республік" Донбасу маріонетками, керованими з Кремля. "Уявіть собі картину: з нашого боку за столом переговорів сидять люди, а з того боку – якісь ляльки, а мотузки ведуть догори. З ким розмовляти?" – зауважив Кобзар.

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На його думку, внесення змін до Мінських угод не має принципового сенсу, оскільки "це мертвонароджений документ", і "виконувати його не будуть". "Мінські угоди абсолютно не влаштовують ані нашу сторону, ані сторону нашого ворога, тому що цілі у нас радикально різні. Вони хочуть нас знищити, а ми цього не хочемо", – заявив артилерист.

Як писав OBOZREVATEL, спікер президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що внесення змін до Мінських угод повинно обговорюватися на зустрічі "експертів з Києва" і "експертів "ДНР" і "ЛНР". У той же час на "нормандському саміті" Путін заявив, що вважає Мінські угоди безальтернативними і такими, що не підлягають змінам.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт мінські домовленості
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Андрій Кобзар
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Новини Донбасу
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фил филька
фил филька
"Минские соглашения абсолютно не устраивают ни нашу сторону, ни сторону нашего врага, потому что цели у нас радикально различны. Они хотят нас уничтожить, а мы этого не хотим" - в каком пункте минских написано про уничтожение?))) упоротые, ваши лозунги смешны и уже всем надоели)
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