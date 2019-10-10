Боєць ЗСУ трагічно загинув на Донбасі: з'явилися фото

Житель Чорноморська Андрій Батин загинув 8 жовтня на Донбасі. Йому було всього 39 років, у нього залишилися дружина і двоє дітей.

Про це повідомила громадська організація ветеранів і інвалідів АТО "Рапіра", передає портал Чорноморська. Як стало відомо, боєць служив у Маріупольській бригаді.

Обставини загибелі уточнюються. На Донбас Батин поїхав, будучи офіцером запасу. До відставки служив у підрозділах Внутрішніх військ у Чорноморську й Одесі.

На Донбасі загинув Андрій Батин ФБ Батина

На Донбасі загинув Андрій Батин ФБ Батина

На Донбасі загинув Андрій Батин ФБ Батина

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 жовтня на Донбасі розв'язалися бої, був убитий український воїн.

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