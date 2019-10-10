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10 жовтня • оновлено в 14:08
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Боєць ЗСУ трагічно загинув на Донбасі: з'явилися фото

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Житель Чорноморська Андрій Батин загинув 8 жовтня на Донбасі. Йому було всього 39 років, у нього залишилися дружина і двоє дітей.

Про це повідомила громадська організація ветеранів і інвалідів АТО "Рапіра", передає портал Чорноморська. Як стало відомо, боєць служив у Маріупольській бригаді.

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Обставини загибелі уточнюються. На Донбас Батин поїхав, будучи офіцером запасу. До відставки служив у підрозділах Внутрішніх військ у Чорноморську й Одесі.

На Донбасі загинув Андрій Батин

На Донбасі загинув Андрій Батин

ФБ Батина

На Донбасі загинув Андрій Батин

На Донбасі загинув Андрій Батин

ФБ Батина

На Донбасі загинув Андрій Батин

На Донбасі загинув Андрій Батин

ФБ Батина

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 жовтня на Донбасі розв'язалися бої, був убитий український воїн.

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Україна
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
А в ВСУ кроме явных алкозависимых ещё кто-то служит? У меня был сосед дядя Коля - синебол конкретный. Внешне- один в один!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Нужно просто внимательно читать формулу Штайнмайера и вовремя замечать белую ракету.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Может его арматурой по затылку во время распития горячительных напитков, в всу разное бывает.
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