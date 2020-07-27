Боєць полку Кадирова проговорився, що воював проти України. Фото

Командир полку поліції спецпризначення імені А. А. Кадирова Замід Чалаєв зізнався, що брав участь у бойових діях на території України.

В Instagram він опублікував фото з військовими нагородами. Коли його запитали, де він воював і за що отримав нагороди, Чалаєв відповів: "Був в Україні і Лівії, потім Сирія і Південна Осетія".

Замід Чалаєв

Однак станом на вечір 27 липня цього фото, і, відповідно, коментарів, у профілі Чалаєва немає.

Примітно, що в своєму профілі в Instagram Чалаєв дуже активно публікує фото глави Чечні Рамзана Кадирова, а також глави РФ Володимира Путіна, всіляко висловлюючи їм свою підтримку.

Як писав OBOZREVATEL, після оголошеного режиму тиші на Донбасі прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не може гарантувати припинення вогню. За його словами, РФ нібито не є учасником подій на сході України, які він вчергове охрестив "конфліктом".