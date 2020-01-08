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8 січня • оновлено в 12:58
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Теракту не було: в посольстві прокоментували падіння українського Boeing

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У посольстві України в Ірані заявили, що версія теракту або ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ виключається.

Відповідна заява з'явилася на сайті дипломатичної установи.

"За попередньою інформацією, літак розбився в результаті аварії двигуна з технічних причин. Зараз версія теракту або ракетної атаки виключається", – відзначили дипломати.

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У посольстві прокоментували падіння Boeing

У посольстві прокоментували падіння Boeing

У посольстві також уточнили деталі трагедії: літак розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з аеропорту ім. Імама Хомейні. Дипломати також підтвердили, що всі, хто перебував на борту, загинули.

"За даними компанії МАУ, на вказаний рейс придбали квитки 168 особа. Зараз з'ясовується, хто з пасажирів не був присутній на борту і наявність серед пасажирів громадян України. Також на борту перебували 9 членів екіпажугромадяни України", – додали в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ припустили, що український лайнер випадково могли збити сили ППО Ірану.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Конфлікт США та Ірана Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
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Харченко Александр
Харченко Александр
Подозрительно, что посольство уже знает причину падения самолёта. Специалисты ещё молчат, а конторские крысы из посольства уже всё выяснили, установили...
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