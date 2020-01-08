Катастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані: поліція пояснила подальші дії України

Правоохоронні органи України, після узгодження іранською стороною, готові приєднатися до розслідування причин аварії Boeing 737 в Ірані.

Про це повідомила пресслужба МВС. Як розповів директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, причини трагедії повинна встановити іранська сторона із залученням, у разі узгодження, компетентних відомств країн реєстрації повітряного судна та розробника лайнера.

У разі, якщо Іран допустить українських слідчих та експертів до уламків літака, вони будуть перевіряти, чи не були порушені норми безпеки на борту.

Також вони повинні на законних підставах зібрати у родичів загиблих ДНК-матеріали для ідентифікації жертв.

"До урядової групи увійшли слідчі Нацполіції та експерти-криміналісти МВС України (проєктування, виробництва і випробування літальних апаратів)", – йдеться у повідомленні.

Вказується, що група може працювати як на території України, так і Ірану.

Фюзеляж Boeing-737 МАУ vcrti.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше авіакомпанія МАУ опублікувала повний список пасажирів літака, що впав в Ірані.

На рейс було зареєстровано 169 пасажирів, але сіли на літак 167. Загинули, зокрема, 13 дітей у віці до 10 років.

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