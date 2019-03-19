"Б*ндерівців почикаємо!" Соловйов пригрозив українцям масовими розправами

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що Росія знищить українських патріотів, яких він назвав "бандерівцями". Це нібито станеться одразу після входження України до складу країни-агресора.

За словами рупора злочинного путінського режиму, лише за такого сценарію Україна зможе возз'єднатися з тимчасово анексованим Кримом. Злочинними закликами до вбивств людей пропагандист вибухнув у ефірі передачі "Вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов Скріншот відео

"Якщо ви хочете, щоб Крим повернувся до Києва — це можливо. Через інтеграцію Києва до Криму, а через це вже у Москву. Хочете повернутися на батьківщину — ми вас приймемо. Бандерівців так почикаємо, а інших усіх приймемо", — уїдливо наголосив Соловйов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Соловйов пригрозив українським патріотам фізичним знищенням російськими "добровольцями".

Також він заявив, що якщо Росії не сподобається політика, яку надалі проводитиме Україна, то вона може окупувати всі її території до Карпатських гір.

Раніше рупор Кремля висловлював упевненість у тому, що бойові дії на Донбасі закінчаться тільки тоді, коли Росія отримає контроль над всією територією України.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!