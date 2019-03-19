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"Б*ндерівців почикаємо!" Соловйов пригрозив українцям масовими розправами

2.2тЧитати матеріал російською

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що Росія знищить українських патріотів, яких він назвав "бандерівцями". Це нібито станеться одразу після входження України до складу країни-агресора.

За словами рупора злочинного путінського режиму, лише за такого сценарію Україна зможе возз'єднатися з тимчасово анексованим Кримом. Злочинними закликами до вбивств людей пропагандист вибухнув у ефірі передачі "Вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

"Якщо ви хочете, щоб Крим повернувся до Києва — це можливо. Через інтеграцію Києва до Криму, а через це вже у Москву. Хочете повернутися на батьківщину — ми вас приймемо. Бандерівців так почикаємо, а інших усіх приймемо", — уїдливо наголосив Соловйов.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кому еще надо в "рюцкий мир"?
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Курят свои кизяки.Пусть этот тюлень сам придёт и почикает...Или опять всех донбасских пьяниц и наркоманов вместо себя пошлёт?
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Derlbas Serega
Derlbas Serega
Шо они там, на росии, курят? :-)
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