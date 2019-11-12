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12 листопада • оновлено в 14:22
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/ Розслідування

"Б*ндерівці цькують єврея!" Соловйов вибухнув гнівом через справи СБУ

1.8т
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Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов бурхливо відреагував на новину про те, що СБУ зареєструвала проти нього два провадження.

У коментарі російському виданню "360" він заявив, що нібито не здивований ситуацією і не бачить нічого нового в діях України.

"Не зареєстрували поки. Там написано, що проводиться перевірка. Там написано, що СБУ проводить перевірку. Ну а що з них взяти. Напевно, зареєструють. Це ж не дивно, коли "нацисти" і "бандерівці" намагаються цькувати єврея. Це абсолютно в логіці "бандерівської" держави", – огризнувся українофоб.

Більше того, він цинічно заявив, що розпочате розслідування СБУ нібито демонструє ставлення України до свободи слова і права журналіста на висловлення своєї точки зору.

Новини
"Б*ндерівці і нац*сти": Соловйов зробив дивну заяву про любов до України

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

"Анекдот полягає в тому, що заяву подав такий собі Гончаренко, який із радістю розповідав, як вони пішли і спалили в Одесі наметовий табір. Тобто один із карателів Одеси, один з убивць, які себе проявили в Одесі. Ось він радісно щось там подав. Чому дивуватися?" – не вгавав Соловйов.

Підсумовуючи, він самовпевнено заявив, що справи СБУ проти нього нібито не завершаться успіхом, і недоречно порівняв себе з відомим радянським диктором Юрієм Левітаном.

"Ось уявіть, нацистська Німеччина порушує кримінальну справу проти Левітана. Ну і? Я в жодному разі не порівнюю себе з Левітаном, а ось цим хлопцям є про що подумати", – їдко висловився головний пропагандист путінського режиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ зареєструвала два кримінальні провадження проти топпропагандиста Кремля Володимира Соловйова. Його підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність України. Заяву до відомства подав народний депутат України від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
Тег
Служба безпеки України
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