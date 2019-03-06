"Б*ндерівці і зрадники!" Опубліковані унікальні кадри захоплення Криму

У Криму з 24 листопада 2013 року, як і в Києві, місцеві жителі збиралися на протести і не розходилися до середини березня, поки на півострові не провели "референдум", а в Кремлі не оголосили про "приєднання" півострова до Росії.

Журналісти "Крим.Реалії" розвінчали міф про те, що всі кримчани мріяли про анексію, і опублікували архівні кадри 2014 року, на яких представники кримського Євромайдану згадують минулі події (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Ближче до "референдуму" активісти стикалися з агресією в свій бік. Про них говорили в ефірах місцевих телеканалів, називаючи "бандерівцями і зрадниками".

Невідомі поширювали листівки, зображуючи їх "зрадниками", а в центрі Сімферополя показували відео, звинувачуючи учасників Євромайдану в спробах внести розруху і економічну кризу.

Після "референдуму" переслідування не закінчилися. Багато активістів були змушені виїхати на материкову частину України.

Журналісти оприлюднили свідчення учасників тих подій, фото з мітингів 2014-го в Криму, на яких жителі чинили опір приходу російській владі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в компанії Google почали відображати на карті Крим як суб'єкт Росії.

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