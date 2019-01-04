''Міномети-блукачі'': опубліковане рідкісне відео обстрілу Донбасу терористами

У мережі опублікували відео обстрілу міст на Донбасі терористами у 2014 році.

Журналіст Денис Казанський виклав у Twitter запис обстрілів мінометів по Донецьку і Луганську влітку 2014 року з міста Шахтарськ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Ось так виглядали ті самі "міномети-блукачі", із яких обстрілювали Донецьк, Луганськ та інші міста Донбасу влітку 2014. Тільки возили їх не на сміттєвозах, а на таких тентованих військових вантажівках "ополчення". Тому жодну "ДРГ" так і не впіймали", — написав він.

За словами користувача Twitter Necro Mancer, обстріл відбувався із міномета "Волошка" біля міського магазину "Лідер".

"У наш квартал у Луганську влетіли 306 мін. Найближча лінія фронту по прямій — 12 км. Убиті 17 цивільних, 26 — поранені. А скло вставляли самі. У 17-му приїхали і вставили в під'їздах. Ми і в 2014 році знали, які тварюки нас обстрілюють", — додав користувач Мармурін.

Олександр Палій повідомив, що тоді вони "одного впіймали, виявився із Краснодарського краю".

"Місце підбирали у приватному секторі між будинками. А потім відповідь приходила. Раша Тудей раніше за місцевих на пожежу прибігала", — написав Олександр Ляпін.

Терористи обстрілювали з мінометів міста на Донбасі twitter

Терористи обстрілювали з мінометів міста на Донбасі twitter

Терористи обстрілювали з мінометів міста на Донбасі twitter

Терористи обстрілювали з мінометів міста на Донбасі twitter

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