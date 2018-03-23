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Блокада Кримського мосту: Іслямов озвучив план дій

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Після відкриття руху по автомобільній частині Кримського мосту всі ті, хто таким чином потрапляють на територію Криму, повинні фіксуватися українською владою.

"До них повинні застосовуватися ті ж санкції, що і до артистів, які незаконно відвідують Крим", - наголосив у коментарі "Обозревателю" координатор акції блокади Криму, бізнесмен Ленур Іслямов.

Відповідаючи на запитання, чи планує Меджліс, кримськотатарська громада якимось чином перешкоджати руху транспорту по Кримському мосту, він наголосив: "Меджліс використовує виключно ненасильницькі методи боротьби".

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Водночас Іслямов запевнив: "Я буду робити все для того, щоб цей рух зупинити".

"Як це можна зробити ненасильницьким шляхом?" - запитав "Обозреватель". "Я не знаю, як, але переконаний: якщо Україна поки не може зупинити цей рух, то, принаймні, необхідно фіксувати весь транспорт, який переміщається з Росії в окупований Крим. Фіксувати всіх людей. Поіменно. І вводити санкції, куди б вони не переміщалися", - сказав він.

Іслямов наголосив: ці люди нічим не будуть відрізнятися від інших осіб, що перетинають кордон держави нелегально.

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"Чи будете ви фізично перешкоджати руху?" - поцікавився "Обозреватель". "Спочатку ми не будемо перешкоджати, ми почекаємо і подивимося, як будуть працювати санкції. І за необхідності підготуємося до наступних кроків", - пообіцяв активіст.

Як писав "Обозреватель", під час візиту анексованого Криму 14 березня президент Росії Володимир Путін пообіцяв, що автомобільний рух буде відкрито в травні поточного року, залізничний - до кінця 2019 року. Водночас старший науковий співробітник Інституту водних проблем РАН, кандидат геолого-мінералогічних наук, гірничий інженер-гідрогеолог Юрій Медовар заявив, що Кримський міст побудований з порушенням технічних норм і становить небезпеку.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".

Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзиванексія Кримублокада КримуРосійсько-український конфлікт
Особа
Ленур Іслямов
Місце
Україна
Об'єкт
Керченський міст
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